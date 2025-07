Il Dream Team dell'intelligenza artificiale: ecco i nomi di chi creerà la Superintelligenza al servizio di Mark Zuckerberg

Meta scommette sulla Superintelligenza e ristruttura radicalmente la sua divisione AI. In un memo interno finito nelle mani di Bloomberg e altre testate, il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato la nascita dei Meta Superintelligence Labs (MSL), una nuova unità che coordinerà tutte le attività legate allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale avanzata, comprese le squadre di base, i team FAIR e un nuovo laboratorio focalizzato sulla prossima generazione di modelli.

A guidare l'iniziativa, come riportato nelle scorse settimane, sarà Alexandr Wang, ex CEO di Scale AI, nominato Chief AI Officer. Zuckerberg lo ha definito "il founder più impressionante della sua generazione", sottolineando il ruolo di ScaleAI nella formazione dei principali modelli AI del settore.

Wang sarà affiancato da Nat Friedman, già CEO di GitHub e investitore attivo nel campo dell'AI, che si concentrerà su prodotti e ricerca applicata. "Nat ha fatto parte del nostro Meta Advisory Group da un anno e conosce bene la nostra roadmap", ha aggiunto Zuckerberg.

Il vero colpo di scena, però, è rappresentato dalle 11 nuove assunzioni annunciate nello stesso memo, che includono nomi di primissimo piano del mondo AI, molti dei quali provenienti da OpenAI, Google DeepMind, Anthropic e DeepMind. Di seguito la lista completa e i loro contributi nel settore:

Trapit Bansal - Ha lavorato su reinforcement learning applicato alla chain of thought ed è co-creatore dei modelli o-series presso OpenAI

Shuchao Bi - Co-creatore della modalità vocale di GPT-4o e di o4-mini, ha guidato il post-training multimodale in OpenAI

Huiwen Chang - Co-creatore del sistema di generazione immagini di GPT-4o, ha inventato le architetture MaskGIT e Muse per il text-to-image presso Google Research

Ji Lin - Ha contribuito a diversi modelli chiave tra cui o3, o4-mini, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, e lo stack di ragionamento Operator

Joel Pobar - Proveniente da Anthropic, in precedenza ha lavorato per 11 anni in Meta su progetti come HHVM, Hack, Flow, Redex e tool di performance

Jack Rae - Ex DeepMind, ha guidato il pre-training per Gemini 1 e il ragionamento per Gemini 2.5. Tra i principali responsabili dei modelli Gopher e Chinchilla

Hongyu Ren - Co-creatore di GPT-4o, o4-mini, o1-mini, o3-mini, e altri. Ha guidato il post-training team in OpenAI

Johan Schalkwyk – Ex Google Fellow, tra i primi contributori a Sesame e technical lead del progetto Maya

Pei Sun - Ha curato il post-training e il reasoning per Gemini (Google DeepMind), dopo aver creato due generazioni di modelli di percezione per Waymo

Jiahui Yu - Co-creatore di o3, o4-mini, GPT-4.1, GPT-4o. Ha guidato il perception team di OpenAI e co-guidato il team multimodale di Gemini

Shengjia Zhao - Co-creatore di ChatGPT, GPT-4, tutti i modelli mini, 4.1 e o3. Ha guidato lo sviluppo dei dataset sintetici in OpenAI

"Con l'accelerazione del progresso dell'IA, si profila lo sviluppo di una Superintelligenza. Credo che questo segnerà l'inizio di una nuova era per l'umanità e sono pienamente impegnato a fare tutto il necessario affinché Meta possa guidare il percorso", ha scritto nel memo Zuckerberg, senza nascondere le proprie ambizioni. "Sono entusiasta di questa nuova ondata di talenti", ha aggiunto il CEO, "e pronto a iniziare il lavoro".

L'azienda ha già investito 14,3 miliardi di dollari in Scale AI, oltre ad aver tenuto colloqui con startup come Perplexity AI, Runway AI e PlayAI. Inoltre, continua a lavorare su modelli interni come Llama 4.1 e 4.2 che migliorano sulla base degli input raccolti dai miliardi di utenti delle app in cui è integrata Meta AI.

Il piano prevede anche l'avvio di un nuovo ciclo di ricerca sui modelli di prossima generazione con l'obiettivo di raggiungere l'avanguardia entro il prossimo anno. "Meta è nella posizione ideale per offrire superintelligenza al mondo", ha scritto Zuckerberg, citando l'infrastruttura, la base utenti e la capacità di muoversi rapidamente grazie alla struttura aziendale.