Boom del ricondizionato in Italia: console, iPhone e Bimby trainano la crescita

Il mercato del ricondizionato sta attraversando una grossa fase di espansione, trasformandosi da alternativa economica a scelta consapevole per fasce sempre più ampie di consumatori italiani. I dati raccolti dall'osservatorio di Trovaprezzi.it mostrano incrementi a tre cifre in tutte le categorie monitorate, con punte che raggiungono il 269% per le console di gioco e il 160% per gli smartphone.

L'analisi condotta su un campione di oltre 400 mila ricerche mensili evidenzia come il settore della telefonia abbia ritrovato slancio proprio grazie al segmento refurbished. Le ricerche di smartphone ricondizionati sono passate da 113.000 a 294.000 unità tra gennaio e agosto 2025, con un peso che cresce dal 2,4% al 3,8% rispetto al totale della macrocategoria. Apple iPhone 13 da 128GB, Samsung Galaxy S23 da 128GB e Apple iPhone 15 da 128GB rappresentano i modelli più ricercati, confermando l'orientamento verso dispositivi di fascia premium.

Telefonia, elettrodomestici e gaming: le categorie emergenti fra i ricondizionati

Il comparto informatico registra una crescita del 30,4% con oltre 51.600 ricerche, dominato dai MacBook Air di Apple che confermano l'attrattività del brand californiano anche nel segmento rigenerato. La preferenza per device premium sottolinea come i consumatori percepiscano il ricondizionato quale modalità per accedere a prodotti durevoli e tecnologicamente avanzati, mantenendo un controllo efficace sulla spesa.

Gli elettrodomestici mostrano un balzo più significativo in termini percentuali, passando da 18.700 a 42.400 ricerche con un incremento del 126,4%. Trovaprezzi.it ha rilevato i tre prodotti più ambiti dagli utenti alla ricerca di ricondizionati: Philips Essential Airfryer XL, Bimby TM6 e Folletto VK220S, che guidano un segmento che abbraccia tanto i piccoli quanto i grandi elettrodomestici. L'approccio differisce da quello tecnologico: non si tratta solo di accedere a prodotti costosi, ma di integrare il ricondizionato nella gestione domestica quotidiana. Sono, però, le console di gioco a rappresentare il fenomeno più eclatante con un tasso di crescita del 269%, quadruplicando le ricerche rispetto al 2024. Questo implica che il pubblico più giovane si sta avvicinando sempre più al refurbished, tradizionalmente limitato da un potere d'acquisto ridotto ma attratto dalla possibilità di accedere a prodotti molto richiesti a prezzi più accessibili.

La distribuzione geografica mostra Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna come regioni più attive, seguite da Campania, Sardegna e Veneto. L'interesse risulta diffuso su tutto il territorio nazionale, con concentrazioni maggiori nelle aree a più alta densità urbana dove la sensibilità verso sostenibilità e economia circolare trova terreno più fertile.