Accordo commerciale UE-USA: dazi al 15%, ma zero su alcuni settori. Trump esulta

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno siglato un nuovo accordo commerciale che prevede una tariffa unica del 15% sulla maggior parte delle esportazioni UE, zero dazi su prodotti strategici come semiconduttori ed energia. Cooperazione rafforzata su AI e sicurezza economica.

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa commerciale di ampio respiro che promette di ridurre le incertezze economiche in un contesto globale segnato da instabilità geopolitica e transizione tecnologica. L'accordo, annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, fissa una nuova base per i rapporti transatlantici sul fronte delle tariffe, del commercio strategico e della sicurezza energetica.

Al centro dell'intesa, una tariffa unificata del 15% applicata alla stragrande maggioranza delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, tra cui settori chiave come automotive, semiconduttori e farmaceutica. La misura è definita "all-inclusive", con un tetto massimo garantito e senza possibilità di sovrapprezzi o sovrattasse aggiuntive, offrendo così maggiore prevedibilità per aziende e investitori.

Parallelamente, le due economie hanno concordato l'eliminazione totale delle tariffe per una serie di beni strategici, tra cui aeromobili e componenti, attrezzature per semiconduttori, materie prime critiche, prodotti agricoli selezionati e alcuni composti chimici. L'obiettivo è quello di estendere progressivamente questa lista, rafforzando la resilienza delle catene di fornitura condivise.

Un altro pilastro dell'accordo riguarda la cooperazione energetica. L'Europa intende ridurre progressivamente la dipendenza da fonti energetiche russe, rimpiazzandole con gas naturale liquefatto (LNG), petrolio e combustibili nucleari statunitensi. Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia per la sicurezza energetica europea, mentre al contempo rafforza la posizione degli USA come fornitore energetico chiave.

Trump ha affermato che l'UE spenderà altri 750 miliardi di dollari in prodotti energetici statunitensi, investirà 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti e acquisterà "una grande quantità" di equipaggiamento militare del suo Paese per un valore di "centinaia di miliardi di dollari" come parte dell'accordo. Von der Leyen ha confermato che l'UE cercherà di acquistare 250 miliardi di dollari di prodotti energetici statunitensi ogni anno per i prossimi tre anni.

Nel campo della tecnologia, l'intesa riconosce il ruolo critico dei chip AI prodotti negli Stati Uniti per alimentare le infrastrutture europee di nuova generazione, in particolare le "AI gigafactory". Questa sinergia rafforza il legame strategico sul fronte dell'innovazione e competitività tecnologica, con benefici concreti per entrambi i partner.

Per quanto riguarda acciaio e alluminio, Trump ha dichiarato alla stampa che i suoi dazi globali su acciaio e alluminio, attualmente al 50%, rimarranno invariati. Le parti hanno stabilito una riduzione delle barriere commerciali attraverso l'abbassamento delle tariffe e l'introduzione di un sistema a quote per affrontare l'annoso problema della sovraproduzione globale e promuovere una concorrenza equa. Insomma, si continuerà a trattare sul tema.

Von der Leyen ha evidenziato come questo accordo rientri in una strategia più ampia dell'UE volta a costruire una vera politica economica estera, basata su una maggiore competitività interna e sull'espansione delle relazioni commerciali globali. In questo contesto, l'UE ha recentemente concluso negoziati anche con Mercosur, Messico e Indonesia.

Non sono mancati infine i riconoscimenti istituzionali: la Presidente della Commissione ha ringraziato il Presidente Trump per il ruolo svolto nell'intesa, definendolo un "negoziatore duro ma un vero dealmaker", e ha lodato il lavoro del team europeo guidato da Maroš Šefčovič.

"Questo è probabilmente il più grande accordo mai raggiunto in qualsiasi ambito, commerciale e non commerciale", ha affermato Trump annunciando l'accordo.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha salutato l'intesa come un modo per "evitare un'inutile escalation nelle relazioni commerciali transatlantiche". Ha affermato che una guerra commerciale "avrebbe colpito duramente l'economia tedesca orientata all'export", sottolineando come l'industria automobilistica tedesca vedrebbe ora i dazi statunitensi ridotti dal 27,5% al 15%.

Tuttavia, Wolfgang Niedermark, membro del consiglio direttivo della Federazione delle industrie tedesche, ha definito l'accordo "un compromesso inadeguato", in quanto l'UE "accetta tariffe dolorose".

"Il Governo italiano accoglie positivamente la notizia del raggiungimento di un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi e le politiche commerciali, che scongiura il rischio di una guerra commerciale in seno all'Occidente, che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili. La soluzione negoziata è un risultato a cui le Istituzioni europee e gli Stati membri, inclusa l'Italia, hanno lavorato con grande impegno e facendo squadra comune, evitando di cadere nella trappola di chi chiedeva di alimentare uno scontro frontale tra le due sponde dell'Atlantico", si legge in una nota congiunta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini.

"L'accordo garantisce stabilità, aspetto fondamentale per i rapporti tra due sistemi economici e imprenditoriali fortemente interconnessi tra loro, come sono quelli dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Nelle more di valutare i dettagli dell'intesa, giudichiamo sostenibile la base dell'accordo sui dazi al 15%, soprattutto se questa percentuale ricomprende e non si somma ai dazi precedenti, come invece era previsto inizialmente. Allo stesso tempo, continuiamo a lavorare a Bruxelles per rafforzare il Mercato Unico, semplificare le nostre regole, tagliare la burocrazia, diversificare le relazioni commerciali e ridurre le nostre dipendenze".

"Infine, siamo pronti ad attivare misure di sostegno a livello nazionale, ma chiediamo che vengano attivate anche a livello europeo, per quei settori che dovessero risentire particolarmente delle misure tariffarie statunitensi. Il Governo italiano continuerà a perseguire l'obiettivo di mantenere salda l'unità dell'Occidente, con la consapevolezza che ogni divisione ci renderebbe tutti più deboli ed esposti alle sfide globali", conclude il governo italiano.