OnePlus e Hasselblad si separano: una nuova strategia per i prossimi smartphone

La partnership tra OnePlus e Hasselblad si conclude dopo cinque anni e altrettante generazioni di flagship. Dal 2021, con il lancio della serie OnePlus 9, le due aziende hanno lavorato fianco a fianco per offrire un comparto fotografico da top di gamma. Le strade, però, ora si separeranno come annunciato dal CEO di OnePlus, Pete Lau, con un post sul forum ufficiale dell'azienda arrivato a poche ore di distanza da alcune indiscrezioni sul tema.

Cosa ha detto Pete Lau

Nel messaggio pubblicato, il CEO di One Plus ha sottolineato: "Per cinque anni abbiamo lavorato fianco a fianco, fondendo la leggendaria scienza del colore di Hasselblad con l'ingegneria e la fotografia computazionale di OnePlus. Abbiamo perfezionato i colori fino a renderli realistici, abbiamo discusso all'infinito sulla giusta tonalità di blu e abbiamo trascorso notti in laboratorio alla ricerca del perfetto equilibrio tra luci e ombre".

Il futuro, però, porta a una separazione e a un nuovo progetto per OnePlus: "Ora stiamo sviluppando il nostro motore di imaging, OnePlus DetailMax Engine, progettato non solo per catturare il mondo, ma anche per rivelarlo in modo del tutto reale e chiaro". La scelta potrebbe essere legata anche alla volontà dell'azienda di ottimizzare i costi di sviluppo, internalizzando lo sviluppo del comparto fotografico nella sua interezza, sfruttando l'esperienza maturata in questi anni.

Le informazioni disponibili sono pochissime ma è chiaro che OnePlus punta a migliorare ancora nel corso dei prossimi anni. I risultati ottenuti sono stati molto positivi, come conferma il livello raggiunto da OnePlus 13, arrivato sul mercato italiano ad inizio 2025.

L'attesa sarà breve

Non bisognerà attendere molto per scoprire i primi dettagli su OnePlus DetailMax Engine e sul futuro del brand per la fotografia su smartphone. È in arrivo, infatti, il nuovo OnePlus 15, prossimo top di gamma dell'azienda. Il dispositivo sarà svelato in Cina nel corso delle prossime settimane e poi arriverà anche in Europa.