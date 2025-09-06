OnePlus e Hasselblad si separano: una nuova strategia per i prossimi smartphone
OnePlus e Hasselblad si separano: l'azienda continuerà da sola lo sviluppo del comparto fotografico dei suoi smartphone puntando sull'esperienza maturata in questi anni, che confluirà nel nuovo OnePlus DetailMax Engine.di Davide Raia pubblicata il 06 Settembre 2025, alle 13:01 nel canale Telefonia
La partnership tra OnePlus e Hasselblad si conclude dopo cinque anni e altrettante generazioni di flagship. Dal 2021, con il lancio della serie OnePlus 9, le due aziende hanno lavorato fianco a fianco per offrire un comparto fotografico da top di gamma. Le strade, però, ora si separeranno come annunciato dal CEO di OnePlus, Pete Lau, con un post sul forum ufficiale dell'azienda arrivato a poche ore di distanza da alcune indiscrezioni sul tema.
Cosa ha detto Pete Lau
Nel messaggio pubblicato, il CEO di One Plus ha sottolineato: "Per cinque anni abbiamo lavorato fianco a fianco, fondendo la leggendaria scienza del colore di Hasselblad con l'ingegneria e la fotografia computazionale di OnePlus. Abbiamo perfezionato i colori fino a renderli realistici, abbiamo discusso all'infinito sulla giusta tonalità di blu e abbiamo trascorso notti in laboratorio alla ricerca del perfetto equilibrio tra luci e ombre".
Il futuro, però, porta a una separazione e a un nuovo progetto per OnePlus: "Ora stiamo sviluppando il nostro motore di imaging, OnePlus DetailMax Engine, progettato non solo per catturare il mondo, ma anche per rivelarlo in modo del tutto reale e chiaro". La scelta potrebbe essere legata anche alla volontà dell'azienda di ottimizzare i costi di sviluppo, internalizzando lo sviluppo del comparto fotografico nella sua interezza, sfruttando l'esperienza maturata in questi anni.
Le informazioni disponibili sono pochissime ma è chiaro che OnePlus punta a migliorare ancora nel corso dei prossimi anni. I risultati ottenuti sono stati molto positivi, come conferma il livello raggiunto da OnePlus 13, arrivato sul mercato italiano ad inizio 2025.
L'attesa sarà breve
Non bisognerà attendere molto per scoprire i primi dettagli su OnePlus DetailMax Engine e sul futuro del brand per la fotografia su smartphone. È in arrivo, infatti, il nuovo OnePlus 15, prossimo top di gamma dell'azienda. Il dispositivo sarà svelato in Cina nel corso delle prossime settimane e poi arriverà anche in Europa.
Sarà, però ho sempre considerato questa collaborazione più un'operazione di marketing che una reale cooperazione in ambito tecnologico, Hasselblad ha avuto il merito di creare un sistema eccellente nell'ambito del medioformato a pellicola, quasi esclusivamente rivolto ai corpi macchina con un sistema modulare e relativamente leggero e compatto, le ottiche le ha sempre fatte costruire da Zeiss, diciamo che è una buona officina meccanica di precisione, poi con il digitale non è che abbia fatto granchè ricerca, per cui non vedo quale contributo possa dare a un produttore di telefonini.
