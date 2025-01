Google Pixel 9 Pro a 829 e tutti gli altri sconti sui Google Pixel

Chi è già entrato nel mondo Google Pixel lo sa bene: sono smartphone che non hanno rivali in termini di stabilità e fluidità di utilizzo, compatibilità e facilità d'uso. Una volta entrati in questo mondo è quasi impossibile tornare indietro verso smartphone cinesi o di altre marche. E oggi avete delle belle occasioni per dotarvi del vostro Google Pixel, a cominciare dall'ottimo prezzo che ha ora il 9 Pro .

Google Pixel 9 Pro in super offerta, in tutti i tagli. Si risparmiano 270€ sul 128GB, 200€ sul 256GB, 210€ sul 512GB! Per essere più chiari in caso finiscano (i prezzi indicati saranno diversi): 829€ il 128GB, 999€ il 256GB, 1.129€ il 512GB. Riassumiamo in breve le specifiche di Google Pixel 9 Pro: il display è un 6,3" LTPO OLED da 120Hz, con 3000nits di picco, risoluzione 1280x2856 pixel (circa 495ppi!). Ci sono poi ben 16GB di RAM, con storage ovviamente variabile da modello a modello.

Il processore è Google Tensor G4 da 4nm, mentre il piatto forte, come se non bastasse finora, è il comparto fotocamere. Quella principale è una 50 MPixel, f/1.7, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, quindi stabilizzata, affiancata da un modulo tele 5X ottico, anche questo stabilizzato ottico OIS con 48Mpixel. C'è poi il modulo grandangolare da 48Mpixel e quello per il selfie da ben 42Mpixel.

Ultima cosa da citare e non certo per importanza sono gli aggiornamenti garantiti per 7 anni direttamente da "mamma" Google, che sviluppa il sistema operativo. Una garanzia di durata nel tempo sul fronte aggiornamenti, per altro tempestivi.

Eccezionale: Google Pixel 9 con 256 GB e 128 GB a soli 799 e 699€ , ovvero i prezzi che avevano al Black Friday! Il Nero ossidiana con 128 GB costa addirittura qualcosa in meno. L'offerta parla da sola, se già conoscete le specifiche del recentissimo Google Pixel 9 Pro, sono sconti eccezionali quelli apparsi oggi su Amazon!

Se invece vi accontentate della generazione precedente, sappiate che i comunque ottimi Google Pixel 8 e Google Pixel 8a sono anch'essi in offerta, con prezzi, ancora una volta, super validi!