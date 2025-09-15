È ancora dominio Apple: iPhone 16 occupa tutto il podio del mercato. Galaxy S25 Ultra ottavo

I dati di Counterpoint Research rivelano come la gamma iPhone 16 abbia ribadito la propria posizione dominante nel secondo trimestre 2025, mentre Samsung ottiene quattro posizioni nella classifica dei dieci smartphone più venduti al mondo. Galaxy A16 5G e Galaxy S25 Ultra sono tra i protagonisti del periodo.

Apple ha confermato la propria supremazia nel mercato globale degli smartphone durante il secondo trimestre 2025, con iPhone 16 che ha mantenuto saldamente la prima posizione per il secondo trimestre consecutivo e con i restanti modelli della gamma capaci ri occupare l'intero podio. La famiglia dell'azienda di Cupertino ha infatti ampliato ulteriormente il proprio vantaggio competitivo, posizionando le varianti Pro nelle due posizioni immediatamente successive della classifica mondiale.

Per la prima volta si vede anche iPhone 16e nella top 10 globale stilata da Counterpoint Research, risultato ottenuto grazie alle ottime performance commerciali registrate nei mercati giapponese e statunitense. Il nuovo modello rappresentava, nel momento che interessa le classifiche, l'ultimo arrivo nella lineup di Apple e dimostra la capacità dell'azienda californiana di diversificare efficacemente la propria offerta per catturare differenti segmenti di mercato. L

Apple domina la Top 10 del Q2 2025: a Samsung quattro posizioni

La presenza di bem cinque modelli Apple tra i dieci smartphone più venduti al mondo evidenzia la forza dell'ecosistema iOS e la fedeltà dei consumatori verso il marchio, consolidando una tendenza che si protrae ormai da diversi trimestri consecutivi. Non può lamentarsi neanche Samsung, che ha ottenuto un risultato significativo posizionando quattro dispositivi nella classifica dei più venduti, dimostrando l'efficacia della propria strategia multi-segmento. Galaxy A16 5G emerge come il modello di punta del marchio sudcoreano, guidando le vendite all'interno della gamma Samsung nel segmento medio del mercato.

Galaxy S25 Ultra continua a registrare performance commerciali solide, beneficiando del forte marketing focalizzato sulle funzionalità GenAI e dell'incrementata attenzione verso le serie flagship di Samsung. Le capacità di intelligenza artificiale generativa rappresentano un elemento differenziante sempre più rilevante nelle strategie commerciali dei produttori premium, con il top di gamma coreano che ha agguantato l'ottava posizione della classica. Redmi 14C 4G rappresenta l'unico smartphone Xiaomi (e non di Apple o Samsung) presente nella top 10 globale, mantenendo una posizione solida grazie alla propria resilienza nei mercati emergenti. Il dispositivo continua a registrare vendite consistenti in America Latina, Medio Oriente e Africa, regioni dove la connettività 4G rimane predominante e i consumatori privilegiano il rapporto qualità-prezzo.

La strategia di Xiaomi di focalizzarsi sui mercati emergenti attraverso dispositivi accessibili si dimostra efficace per mantenere una presenza significativa nella classifica mondiale, nonostante la crescente competizione nel segmento entry-level. I dati derivano dal Global Smartphone Model Sales Tracker di Counterpoint Research, che monitora trimestralmente le vendite globali di modelli di telefoni cellulari. Il report copre il 99% del mercato mondiale dei telefoni cellulari, fornendo un'analisi approfondita delle tendenze evolutive dei componenti smartphone e dei fattori trainanti nei diversi segmenti di prezzo. La ricerca traccia i dati del periodo gennaio 2024 - giugno 2025, offrendo una visione longitudinale delle dinamiche competitive nel settore della telefonia mobile. Tutti i dettagli qui.