Windows 10, Microsoft estende il supporto per le app Microsoft 365 (M365)

La fine del supporto per Windows 10, prevista per il 14 ottobre 2025, si avvicina rapidamente, ma Microsoft ha recentemente modificato la sua posizione riguardo alla compatibilità delle applicazioni Microsoft 365 con il "vecchio" sistema operativo. Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, le app come Teams, Outlook, OneDrive, Word ed Excel continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza su Windows 10 per ulteriori tre anni dopo la data di fine supporto dell'OS.

Questa revisione della politica di supporto rappresenta un cambiamento di grande rilevanza rispetto a quanto comunicato da Microsoft a gennaio, quando l'azienda aveva dichiarato che le app Microsoft 365 non sarebbero più state supportate dopo ottobre 2025 sui dispositivi con Windows 10, rendendo necessario l'aggiornamento a Windows 11 per continuare a utilizzarle. Di recente, invece, Microsoft ha dichiarato che gli aggiornamenti di sicurezza per le app Microsoft 365 in esecuzione su Windows 10 continueranno fino al 10 ottobre 2028.

Windows 10, le app M365 funzioneranno anche dopo la fine del supporto

L'azienda di Redmond ha comunque specificato che, sebbene le applicazioni come Word continueranno a funzionare anche dopo la fine del supporto di Windows 10, l'utilizzo di un sistema operativo non supportato potrebbe causare problemi di prestazioni e affidabilità durante l'esecuzione delle app Microsoft 365. Per questo motivo, Microsoft continua a raccomandare il passaggio a Windows 11. L'azienda ha inoltre precisato che gli aggiornamenti di sicurezza verranno distribuiti attraverso i canali di aggiornamento standard e termineranno definitivamente il 10 ottobre 2028, con una durata paragonabile al supporto esteso dell'OS per le realtà aziendali.

La novità viene ribadita all'interno di un documento di supporto correlato, anch'esso aggiornato recentemente, in cui si legge che dopo il 14 ottobre 2025, le applicazioni Microsoft 365 su dispositivi Windows 10 continueranno a funzionare come prima. La decisione di Microsoft appare particolarmente rilevante considerando che molti utenti potrebbero incontrare difficoltà nell'aggiornamento a Windows 11 a causa dei suoi requisiti di sistema piuttosto stringenti. Per le organizzazioni che utilizzano Microsoft 365 Apps su dispositivi Windows 10, inoltre l'estensione del supporto offre un prezioso margine di manovra per pianificare la migrazione verso Windows 11 o valutare alternative, con gli aggiornamenti di sicurezza che garantiranno che le applicazioni rimangano protette durante questo periodo di transizione.