Una delle sonde europee di ESA Proba-3 ha un problema, ingegneri al lavoro per ripristinarne il funzionamento

Nelle scorse ore l'agenzia spaziale europea ha reso noto che una delle sonde della missione ESA Proba-3 (Coronagraph) ha riscontrato un problema nelle scorse settimane. Gli ingegneri sono al lavoro per ripristinarne il funzionamento.

Alla fine del 2024 un razzo spaziale indiano PSLV-XL ha portato in orbita due sonde spaziali europee appartenenti alla missione ESA Proba-3 che è pensata per studiare il Sole. Una delle prime operazioni scientifiche di successo è stata completata a metà dello scorso anno creando quella che può essere considerata "un'eclissi artificiale". Le due sonde spaziali sono studiate per lavorare insieme a distanza ravvicinata in una configurazione che permette a una delle due unità di "oscurare il Sole" per l'altra così da studiare alcune strutture della nostra stella.

Nelle scorse ore l'agenzia spaziale europea ha annunciato che il coronografo (Coronagraph) di Proba-3 ha avuto un problema e ora non funziona correttamente. Secondo quanto riportato ufficialmente l'anomalia si sarebbe verificata tra il 14 febbraio e il 15 febbraio. Il problema alla sonda della missione Proba-3 ha avuto conseguenze importanti facendo perdere progressivamente l'assetto non permettendo neanche l'avvio della modalità sicura.

A causa della perdita di assetto della sonda spaziale, il pannello solare non era più rivolto verso il Sole portando a scaricare la batterie rapidamente. Questo evento ha portato l'unita a entrare in una modalità a basso consumo lasciando solo l'elettronica di base attiva ma non la possibilità di inviare dati verso la Terra.

Dopo quasi un mese non è ancora chiaro quale sia stato l'evento all'origine del problema. Gli ingegneri stanno cercando di ripristinare la comunicazione e riportare la sonda spaziale di Proba-3 a funzionare normalmente.

Interessante notare che ESA riporta la possibilità di fare avvicinare (a distanza di sicurezza) l'altra sonda spaziale della missione, chiamata Occulter, per cercare di conoscere le condizioni di Coronagraph e migliorare così le opportunità di recupero della missione. Non si hanno informazioni sulle tempistiche della risoluzione e sui passi successivi. L'agenzia spaziale fornirà aggiornamenti appena questi saranno disponibili.