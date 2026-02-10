Report Legambiente 2025: Palermo, Milano e Napoli fra le città più inquinate

Nonostante un 2025 favorito dalla meteorologia che ha ridotto gli sforamenti giornalieri di PM10, l'Italia viaggia con grave ritardo verso gli obiettivi europei del 2030. Preoccupano le proiezioni decennali: oltre la metà delle città è fuori dai nuovi parametri di sicurezza sanitaria

Le concentrazioni di inquinanti atmosferici rilevate da Legambiente nel 2025 mostrano una situazione apparentemente sotto controllo, complici condizioni meteorologiche favorevoli caratterizzate da un inverno mite e piovoso che hanno facilitato la dispersione delle polveri. Soltanto tredici centri urbani, infatti, hanno superato la soglia dei 35 giorni consentiti di sforamento del limite giornaliero per il PM10.

Palermo guida questa classifica negativa con ben 89 giorni di superamento rilevati dalla centralina Belgio, seguita da Milano (66), Napoli (64) e Ragusa (61). Tuttavia, nessuno dei capoluoghi monitorati ha oltrepassato i limiti medi annuali previsti dalla normativa vigente per PM10, PM2.5 e biossido di azoto.

Si tratta di una tregua illusoria, però, secondo Legambiente. Lo scenario cambia drasticamente se si proiettano i dati attuali sulle scadenze fissate dalla nuova Direttiva Quadro Aria che entrerà in vigore nel 2030. I parametri futuri, allineati alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la tutela della salute umana, impongono una drastica riduzione delle concentrazioni. Applicando questi criteri ai valori odierni, il 53% dei capoluoghi risulta fuorilegge per il PM10, percentuale che sale al 73% per il PM2.5 e tocca il 38% per il biossido di azoto. Città come Cremona, Lodi, Verona e Torino dovrebbero abbattere le proprie concentrazioni di polveri sottili di oltre il 30% in soli quattro anni. Per il PM2.5, la situazione appare ancora più critica: Monza deve ridurre i livelli del 60%, Cremona del 55% e Rovigo del 53%.

Report Legambiente: tutti i dati sull'inquinamento nel 2025

Legambiente ha elaborato un'analisi dei trend decennali (2011-2025) per stimare la traiettoria delle città italiane. Il modello "business as usual" suggerisce che, mantenendo l'attuale velocità di abbattimento degli inquinanti, 33 delle 49 città oggi fuori dai limiti 2030 non riusciranno a rientrare nei parametri. Cremona, ad esempio, potrebbe attestarsi su una media di 27 µg/mc contro il limite di 20, mentre centri come Napoli, Modena e Pavia rischierebbero di rimanere bloccati tra i 23 e i 27 µg/mc.

Un altro fenomeno rilevante emerso dal report riguarda il cambiamento della geografia dell'inquinamento, che non è più esclusiva delle grandi metropoli. Si assiste a una sorta di "ruralizzazione" delle polveri sottili, particolarmente evidente in Lombardia. Il primato delle concentrazioni di PM10 nel 2025 spetta a Soresina (CR), un piccolo comune agricolo di diecimila abitanti, che ha registrato valori medi superiori di quasi 10 µg/mc rispetto a Milano. Tale anomalia si spiega con la massiccia presenza di allevamenti intensivi nella Bassa Padana, responsabili dell'emissione di ammoniaca, un precursore chimico fondamentale per la formazione del particolato secondario.

La provincia paga dazio anche per altre attività industriali specifiche: Rezzato, nel bresciano, soffre per le polveri minerali del distretto del marmo, mentre Meda, in Brianza, sconta le emissioni derivanti dalla combustione di scarti legnosi trattati dell'industria del mobile. In Piemonte, la criticità è strutturale: cittadine pedemontane come Mondovì registrano livelli di inquinanti superiori ai limiti 2030, dimostrando come la cattiva qualità dell'aria dipenda da un mix di fattori che include riscaldamento obsoleto e mobilità privata.

Il Governo ha risposto a questo quadro complesso con il Piano d'Azione per la Qualità dell'Aria 2025-2027, che prevede misure su mobilità, riscaldamento e agricoltura. Tuttavia, la decisione di ridurre drasticamente le risorse del Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano a partire dal 2026 appare in contraddizione con la gravità della situazione, secondo Legambiente. Tale scelta espone il Paese al rischio di nuove procedure d'infrazione europee, che si sommerebbero a quelle già attive. L'Italia ha già pagato cara la sua inerzia: solo nel 2024, le sanzioni per il mancato rispetto delle norme ambientali sono costate 888 milioni di euro.

L'associazione ambientalista ha indicato anche alcuni percorsi da seguire nel prossimo futuro, come ad esempio il potenziamento del trasporto pubblico locale e la mobilità condivisa, iniziative nello spazio urbano come Città 30 e Low Emission Zone. Sul fronte del riscaldamento, è necessario abbandonare progressivamente le biomasse nelle aree più critiche a favore di pompe di calore e sistemi efficienti. Cruciale, infine, l'azione sul settore agricolo: la riduzione della densità degli allevamenti intensivi e la corretta gestione dei liquami sono passaggi obbligati per abbattere le emissioni di ammoniaca che soffocano la Pianura Padana. Senza un cambio di passo, sottolinea Legabiente, il 2030 segnerà il fallimento delle politiche ambientali italiane. Il report per intero può essere consultato qui.