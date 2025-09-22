Ponte sullo Stretto a rischio: l'UE blocca tutto? Richiesti nuovi chiarimenti ambientali

Bruxelles ha formalmente richiesto al governo italiano ulteriori chiarimenti sull'impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina, opera da 13,5 miliardi approvata ad agosto dopo decenni di rinvii e oggi al vaglio della Corte dei conti

La Commissione europea ha inviato una lettera formale al governo italiano per richiedere approfondimenti tecnici riguardo il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. La comunicazione evidenzia la necessità di fornire maggiori informazioni sull'impatto ambientale dell'opera infrastrutturale del valore di 13,5 miliardi di euro che collegherà Sicilia e Calabria attraverso una campata sospesa di 3,6 chilometri.



Immagine generata con Google Gemini AI

Le autorità di regolamentazione europee hanno specificato di aver identificato diverse aree che necessitano chiarimenti prima di concedere eventuali autorizzazioni. La richiesta di Bruxelles, divulgata da Bloomberg, si concentra principalmente sugli effetti dell'infrastruttura sugli habitat della fauna locale, sulle misure compensative necessarie e sulle problematiche relative all'inquinamento acustico, atmosferico e idrico. La Commissione ha inoltre comunicato di aver ricevuto reclami formali da parte di diverse realtà che contestano la validità delle valutazioni ambientali condotte.

L'UE richiede all'Italia nuovi dettagli sull'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto

L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha definito la comunicazione europea parte della "normale dialettica" tra istituzioni nazionali e comunitarie. Ciucci ha sottolineato come la Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente abbia già espresso parere favorevole dopo un'analisi durata oltre 14 mesi, completata a fine 2024. Le prescrizioni indicate dovranno essere recepite durante la fase di redazione del progetto esecutivo, prima dell'apertura dei cantieri.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto attraverso fonti ufficiali, affermando che la Commissione europea ha riconosciuto la rilevanza strategica del ponte ed espresso soddisfazione per il dialogo costruttivo avviato con le autorità italiane. Il dicastero guidato da Matteo Salvini ha garantito che fornirà tutte le risposte necessarie a Bruxelles per chiarire gli aspetti sollevati nella lettera.

L'opera rappresenta un progetto particolarmente caro al vicepremier Salvini, che ha modificato radicalmente la propria posizione rispetto al 2016, quando definiva il ponte un'opera che "non sta in piedi". L'infrastruttura è attualmente sottoposta all'esame della Corte dei conti italiana, che dovrebbe esprimere il proprio parere entro il prossimo mese di novembre. Successivamente potranno iniziare i lavori sulle infrastrutture di collegamento, seguiti dalla costruzione del ponte vero e proprio. Il cronoprogramma governativo prevede il completamento dell'opera entro il 2032, obiettivo che la stessa lettera europea definisce "ambizioso".

L'infrastruttura ha incontrato forte resistenza da parte dell'opposizione politica e di gruppi di residenti locali, che denunciano potenziali danni al paesaggio e all'ambiente senza benefici concreti per l'economia meridionale. La costruzione comporterà inoltre l'esproprio di centinaia di proprietà familiari nelle aree interessate dai lavori. La Commissione europea ha inoltre ribadito che tutti i progetti realizzati negli Stati membri devono rispettare integralmente la normativa comunitaria, con l'esito della comunicazione tra istituzioni europee e italiane che sarà fondamentale per determinare i tempi effettivi di realizzazione di un'opera che rappresenta uno dei progetti più discussi e costosi della storia italiana recente.