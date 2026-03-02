Nylon "indistruttibile" genera elettricità sotto tonnellate di pressione

Ricercatori della RMIT University hanno creato un film in nylon-11 capace di generare elettricità sotto pressione e resistere anche al passaggio di un'auto. Grazie a un allineamento molecolare innovativo, il materiale è piezoelettrico e robusto, con potenziali applicazioni in sensori stradali, wearable e superfici intelligenti

Un team di ricercatori della RMIT University ha sviluppato un innovativo dispositivo in nylon flessibile capace di generare elettricità quando viene compresso, piegato o sottoposto a vibrazioni. La particolarità? Continua a funzionare anche dopo essere stato schiacciato più volte da un'automobile.

La tecnologia sfrutta il principio della piezoelettricità, fenomeno per cui alcuni materiali come quarzo, ceramiche e persino le ossa, producono carica elettrica quando vengono sollecitati meccanicamente. Sebbene i veicoli moderni utilizzino già componenti piezoelettrici in sistemi come airbag, sensori di parcheggio e iniettori, molte plastiche in grado di generare energia dal movimento risultano troppo fragili per applicazioni reali.

Il gruppo guidato dal Distinguished Professor Leslie Yeo e dal dottor Amgad Rezk ha affrontato proprio questo limite. Utilizzando vibrazioni sonore ad alta frequenza e un campo elettrico durante la fase di solidificazione del materiale, i ricercatori sono riusciti a riorganizzare le molecole del nylon a livello microscopico. Questo processo ha trasformato un robusto nylon industriale in un film altamente piezoelettrico e straordinariamente resistente.

Ulteriori dettagli sulla tipologia di nylon scelto e selezionato

Il materiale scelto è il nylon-11, una variante più adatta rispetto ai nylon comuni per la generazione di elettricità, purché le sue molecole vengano allineate correttamente. Grazie a questa tecnica, il dispositivo produce energia ogni volta che viene piegato, premuto o sottoposto a pressione. Secondo il primo autore dello studio, il dottorando Robert Komljenovic, i film sottili sviluppati sono flessibili e affidabili, mantenendo intatta la capacità di trasformare il movimento in energia anche dopo sollecitazioni estreme.

Le possibili applicazioni sono molteplici. Sensori autoalimentati integrati nelle strade potrebbero sfruttare la pressione dei veicoli per monitorare il traffico senza bisogno di batterie esterne. Allo stesso modo, dispositivi indossabili, superfici intelligenti e infrastrutture potrebbero alimentarsi grazie all'energia ambientale generata da movimenti quotidiani, riducendo al contempo le emissioni di carbonio.

Il team sottolinea inoltre che il processo sviluppato è scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico, un aspetto cruciale per l'adozione industriale. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, rappresenta un passo significativo verso soluzioni energetiche sostenibili integrate nei materiali di uso comune.