Vodafone sceglie Amazon Leo per collegare le stazioni 4G e 5G remote in Europa e Africa

Vodafone ha siglato un accordo con Amazon Leo, la costellazione satellitare in orbita bassa di Amazon, per collegare stazioni radio 4G e 5G in aree remote di Europa e Africa. Il servizio offrirà backhaul fino a 1 Gbps e maggiore resilienza infrastrutturale, con prime attivazioni previste nel 2026.

Vodafone ha annunciato un accordo strategico con Amazon Leo, la rete broadband satellitare in orbita terrestre bassa (ex Project Kuiper) sviluppata da Amazon, con l'obiettivo di collegare un numero crescente di stazioni radio 4G e 5G situate in aree rurali o difficilmente raggiungibili in Europa e Africa.

L'intesa prevede l'utilizzo della connettività satellitare come soluzione di backhaul per le stazioni base, evitando la necessità di realizzare lunghi collegamenti in fibra o ponti radio fissi verso il core network. Un approccio che consente, secondo le aziende, di ridurre tempi e costi di implementazione nelle zone a bassa densità abitativa o caratterizzate da condizioni geografiche complesse.

La costellazione Amazon Leo, composta da migliaia di satelliti in orbita bassa, è progettata per fornire connettività ad alta velocità agli operatori di telecomunicazioni. Le specifiche comunicate parlano di collegamenti per siti mobili con velocità fino a 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload, valori compatibili con le esigenze di traffico delle moderne reti 4G e 5G.

Vodafone utilizzerà inizialmente il servizio per collegare stazioni base distribuite in Germania e in altri Paesi europei al proprio core network. In una fase successiva, il rollout interesserà il continente africano tramite Vodacom, controllata del gruppo. Le prime attivazioni sono attese nel 2026, in parallelo con l'espansione progressiva della costellazione satellitare.

Attualmente Amazon Leo conta oltre 200 satelliti già in orbita, con centinaia di unità ulteriori pronte al lancio. Il servizio è entrato in una fase di anteprima per clienti enterprise nel novembre 2025 e verrà ampliato man mano che aumenteranno copertura e capacità disponibile.

Oltre all'estensione della copertura in aree non servite, l'accordo mira a rafforzare la resilienza infrastrutturale. La connettività satellitare potrà fungere da alternativa in caso di interruzioni dei collegamenti terrestri in fibra, ad esempio per eventi climatici estremi o allagamenti che compromettano i collegamenti tra torri mobili e rete centrale.