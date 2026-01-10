Meta punta sul nucleare USA per alimentare datacenter e AI: accordi fino a 6,6 GW

Meta ha annunciato accordi con Vistra, TerraPower e Oklo per sostenere fino a 6,6 GW di energia nucleare negli USA entro il 2035. L'obiettivo è alimentare datacenter e infrastrutture AI, estendere la vita di centrali esistenti e accelerare lo sviluppo di reattori nucleari avanzati.

Meta ha annunciato una serie di accordi strategici nel settore dell'energia nucleare negli Stati Uniti, con l'obiettivo di sostenere l'espansione delle proprie infrastrutture per l'intelligenza artificiale e rafforzare l'affidabilità della rete elettrica. Le iniziative, sviluppate insieme a Vistra, TerraPower e Oklo e in continuità con un precedente accordo siglato con Constellation Energy, potrebbero rendere Meta uno dei maggiori acquirenti corporate di energia nucleare nella storia americana.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, i progetti permetteranno di supportare fino a 6,6 GW di capacità nucleare tra nuova produzione e impianti esistenti entro il 2035. L'energia sarà destinata anche ai datacenter Meta, inclusa l'infrastruttura ad alte prestazioni del supercluster Prometheus in Ohio, elemento chiave per lo sviluppo di sistemi avanzati di AI.

Una parte rilevante dell'iniziativa riguarda il prolungamento della vita operativa e l'aumento di potenza di tre centrali nucleari esistenti: Perry e Davis-Besse in Ohio e Beaver Valley in Pennsylvania. Attraverso accordi ventennali con Vistra, Meta acquisterà oltre 2,1 GW di energia, sostenendo anche interventi di uprate che porteranno complessivamente 433 MW aggiuntivi alla rete PJM nei primi anni 2030.

Parallelamente, Meta punta sullo sviluppo di tecnologie nucleari avanzate. Con TerraPower, l'azienda sosterrà la realizzazione di due reattori Natrium, per una potenza iniziale fino a 690 MW già dal 2032, con diritti di accesso all'energia prodotta da ulteriori sei unità entro il 2035. A regime, l'accordo potrebbe tradursi in 2,8 GW di potenza di base, affiancati da sistemi di accumulo integrati per 1,2 GW.

L'intesa con Oklo mira invece alla creazione di un nuovo polo nucleare in Ohio, nella contea di Pike, basato sui reattori Aurora Powerhouse. Il sito potrebbe entrare in funzione già nel 2030, immettendo fino a 1,2 GW di energia continua nel mercato PJM. I reattori adottano design a neutroni veloci con sistemi di sicurezza intrinseci e la capacità di utilizzare sia combustibile nuovo sia riprocessato.

Meta sottolinea che i costi dell'energia destinata ai propri datacenter saranno interamente sostenuti dall'azienda, senza ricadute dirette sui consumatori, e che gli accordi contribuiranno alla stabilità dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità. Le iniziative sono inoltre destinate a generare migliaia di posti di lavoro nella fase di costruzione e centinaia di impieghi stabili nella gestione degli impianti.

Nel complesso, il gruppo considera il nucleare una fonte "ferma" e affidabile, complementare alle rinnovabili, per sostenere la crescita dei carichi energetici legati all'AI e garantire continuità operativa alle infrastrutture digitali di nuova generazione.