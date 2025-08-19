La NASA si concentrerà sull'esplorazione spaziale e non sul clima, secondo l'amministratore ad interim

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) si trova in un momento decisamente particolare della sua storia, dopo i fasti delle missioni Mercury, Gemini e Apollo. Il suo budget è stato via via rivisto al ribasso pur con un crescente numero di missioni da seguire sia con equipaggio umano ma anche per quelle robotiche con sonde, lander e rover. L'amministrazione Trump vorrebbe ulteriormente rivedere le disponibilità finanziarie dell'agenzia e le sue priorità creando malumori anche tra i partner storici come l'ESA.

Sean Duffy (ex presentatore per Fox Business Network dal 2023), attuale Amministratore ad interim dell'agenzia oltre che come Segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, è convinto che la NASA debba concentrarsi principalmente sull'esplorazione umana dello Spazio piuttosto che studiare il clima della Terra e questo potrebbe portare a diversi problemi non solo per gli scienziati che lavorano in questo settore.

Secondo le dichiarazioni di Duffy "ci allontaneremo da tutta la scienza del clima e tutte le altre priorità che l'ultima amministrazione ha avuto alla NASA, e tutta la scienza che faremo sarà diretta verso l'esplorazione, che è la missione della NASA. [...] Ecco perché abbiamo la NASA – è esplorare, non fare tutte queste scienze della Terra".

Come ricordato da ArsTechnica questo sarebbe però in contrasto con la legge che ha portato poi alla fondazione della NASA nel 1958 (National Aeronautics and Space Act) come si può leggere nei documenti ufficiali presenti negli archivi online. Qui si può leggere come tra le attività della NASA ci sia anche "l'espansione della conoscenza umana dei fenomeni nell'atmosfera e nello Spazio".

Se da un lato quindi Sean Duffy potrebbe portare avanti il programma Artemis per tornare sulla Luna con un equipaggio umano (anche se rivisti rispetto ai piani originali) e il primo equipaggio su Marte, questo potrebbe comportare dei problemi relativi ad altre attività sulla Terra. Dopo il ritiro della candidatura di Jared Isaacman (in quanto non così allineato alle idee dell'amministrazione Trump), Sean Duffy potrebbe rimanere con il suo incarico temporaneo per diverso tempo determinando in maniera sostanziale il futuro dell'agenzia spaziale statunitense. C'è poi da considerare che il sostituto difficilmente potrà avere idee così diverse da quelle di Duffy e dell'amministrazione Trump e quindi, anche in caso di una nuova nomina, la strada che verrà intrapresa sarà (probabilmente) la stessa.

Grazie ai dati forniti da missioni della NASA è possibile avere indicazioni su come evolverà il clima e quindi sia attuare azioni per mitigare gli effetti dell'essere umano ma anche salvaguardare attività come l'agricoltura e prevenire gli effetti (o ridurre l'impatto) di catastrofi naturali. Una riduzione sensibile del budget farebbe terminare anzitempo missioni operative che potrebbero proseguire ancora per anni, sia per quanto riguarda lo studio del nostro Pianeta ma anche dello Spazio.