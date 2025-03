Isar Aerospace: il nuovo razzo spaziale europeo Spectrum potrà essere lanciato a partire dal 20 marzo

A partire dal 20 marzo la società tedesca Isar Aerospace potrà tentare di lanciare il suo nuovo razzo spaziale Spectrum per il primo lancio orbitale commerciale dall'Europa continentale. Non ci saranno carichi utili a bordo.

Negli scorsi mesi avevamo scritto della situazione critica dei lanciatori europei. Con le problematiche che hanno afflitto i razzi spaziali leggeri Vega e i ritardi nei lanci di Ariane 6 (il primo avvenuto a luglio 2024 e il secondo a marzo 2025) l'Europa ha assistito a un'ulteriore peggioramento nella capacità di accesso autonomo allo Spazio. Per quanto SpaceX rimanga attualmente decisamente lontana, qualcosa sta cambiando anche nel "Vecchio Continente". Negli anni sono nate alcune startup promettenti che potrebbero spingere a una maggiore competitività nel mercato dei lanci spaziali, come PLD Space o Rocket Factory Augsburg (RFA). A questi nomi si aggiunge ora Isar Aerospace che potrebbe lanciare il suo primo razzo spaziale Spectrum a partire dal 20 marzo.

Nelle scorse ore la società tedesca ha annunciato che la Norwegian Civil Aviation Authority (NCAA) ha rilasciato la licenza di lancio per permettere il decollo del vettore leggero dal pad di lancio di Andøya (in Norvegia). Questo apre la possibilità al completamento della prima missione di prova, nome Going Full Spectrum, del razzo spaziale Spectrum. Essendo un nuovo vettore il test non prevede alcun carico utile perché il rischio che possa andare perso è alto.

Isar Aerospace ha sottolineato che la prima missione punta a raccogliere quanti più dati possibili e fare esperienza. Questo è il primo test integrato dei vari sistemi e sottosistemi e sarà fondamentale per la società per capire se lo sviluppo sta proseguendo come dovrebbe. L'Andøya Spaceport è inoltre il primo sito di lancio orbitale operativo nell'Europa continentale, costruito a partire dal 2021, ed è stato realizzato per facilitare i lanci di satelliti commerciali e istituzionali. La società punta anche ad avere un secondo pad di lancio a Kourou, nello spazioporto della Guyana francese dove attualmente avvengono i lanci spaziali europei.

Daniel Metzler (CEO e co-fondatore della società) ha dichiarato "ci stiamo avvicinando al momento più importante del nostro viaggio finora e vorrei ringraziare tutto il nostro team, i partner, i clienti e gli investitori che ci hanno accompagnato e dato fiducia. Nel clima geopolitico odierno, il nostro primo volo di prova riguarda molto più di un lancio di un razzo spaziale: lo Spazio è una delle piattaforme più critiche per la nostra sicurezza, resilienza e progresso tecnologico. Nei prossimi giorni, Isar Aerospace getterà le basi per riconquistare un accesso indipendente e competitivo allo Spazio dall'Europa, di cui c'è tanto bisogno".

Il razzo spaziale Spectrum ha un'altezza di 28 metri e un diametro di 2 metri. Si tratta di un vettore leggero a due stadi in grado di portare in orbita fino a 1 tonnellata in LEO e 700 kg in SSO. Alla base del primo stadio troviamo 9 propulsori Aquila che utilizzano ossigeno liquido e propano che, secondo la società, dovrebbero ridurre l'impatto ambientale ma anche fornire prestazioni superiori ad altri propellenti. Il secondo stadio ha invece un unico propulsore Aquila in grado di riaccendersi e quindi gestire il dispiegamento di carichi utili su diverse orbite offrendo una migliore flessibilità.