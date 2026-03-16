Isar Aerospace e Astroscale stringono un accordo per lanciare il satellite ELSA-M per la rimozione dei detriti spaziali

La società tedesca Isar Aerospace si sta preparando al suo secondo tentativo di lancio di un razzo spaziale europeo Spectrum (rinviato a causa di un problema tecnico). Il primo tentativo di lancio di questo vettore era durato solo pochi secondi a causa di una valvola che non aveva funzionato correttamente. Nel frattempo la società europea ha stretto un accordo con Astroscale per il lancio di un satellite in futuro.

Lo scopo della missione ELSA-M In-Orbit Demonstration (IOD) è quello di dimostrare la possibilità di rimuovere satelliti dall'orbita alla fine della vita operativa senza aspettare che deorbitino riducendo così la loro permanenza nello Spazio. Questo permetterà di far rientrare anche detriti spaziali (un grande pericolo per le attuali e le future missioni) o satelliti non più funzionanti e che non possono quindi effettuare nuove correzioni orbitali.

Secondo quanto riportato Isar Aerospace lancerà il satellite ELSA-M, che ha una massa di 520 kg, per permettere il docking e la rimozione attiva di un satellite Eutelsat OneWeb che è alla fine della sua vita operativa. Uno dei momenti più importanti sarà l'operazione di rendez vous tra le due unità ma Astroscale ha già sperimentato le manovre nelle missioni ELSA-d e ADRAS-J.

Nick Shave (Managing Director di Astroscale) ha dichiarato "ELSA-M è un importante passo avanti per i servizi commerciali di fine vita, basandosi sulla capacità di rendez vous di Astroscale, già dimostrata in precedenti missioni. Attraverso missioni come ELSA-d e ADRAS-J, abbiamo dimostrato rendez vous sicuri e controllati e una robusta navigazione rispetto all'obiettivo. Con Isar Aerospace che fornisce sia la flessibilità di lancio che la precisione orbitale che la nostra missione di rendez vous richiede, siamo pronti a fornire un servizio di rimozione dei detriti attivo che consentirà un ambiente spaziale più sostenibile e un'economia circolare nello Spazio".

Il lancio sarà effettuato in futuro con decollo dallo spazioporto norvegese di Andøya. Ovviamente sarà impiegato un vettore Spectrum anche se attualmente non sono chiare le tempistiche e molto dipenderà da quali saranno i risultati del secondo volo (previsto nei prossimi mesi). Nel frattempo Isar Aerospace sta costruendo una seconda struttura di test per aumentare la cadenza delle prove e dei relativi lanci.