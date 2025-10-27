Isar Aerospace Spectrum: il fallimento del primo lancio del razzo spaziale europeo dovuto a una valvola

Nelle scorse settimane la società tedesca Isar Aerospace ha annunciato le motivazioni del fallimento del primo lanci del razzo spaziale leggero e non riutilizzabile Spectrum avvenuto alla fine del mese di marzo 2025. Si guarda al secondo lancio.

Alla fine del mese di marzo la società tedesca Isar Aerospace ha tentato di lanciare per la prima volta il suo razzo spaziale Spectrum dallo spazioporto norvegese di Andøya. Purtroppo le operazioni non sono andate come previsto e il vettore non ha raggiunto l'orbita perdendo il controllo dopo meno di 30" dal decollo. Un insuccesso che ha comunque permesso di raccogliere dati importanti in vista del secondo lancio.

Come accade sempre quando la missione non segue il profilo stabilito, è stata aperta un'indagine per chiarire le cause. Isar Aerospace ha comunicato nelle scorse settimane quanto accaduto durante il primo lancio di Spectrum e sembra fiduciosa di riuscire a raggiungere l'orbita nel suo secondo tentativo, che avverrà nei prossimi mesi.

Stando a quanto riportato, il problema che ha visto il razzo spaziale Spectrum non completare la sua prima missione è legato a una valvola. La società tedesca ha scritto ufficialmente che durante l'indagine è stata identificata un'apertura involontaria della valvola di sfiato. Questo ha portato alla perdita dell'assetto.

Un punto importante è che Isar Aerospace afferma come l'FTS (Flight Termination System) abbia funzionato correttamente, spegnendo i motori e facendo ricadere il vettore spaziale in mare in una zona delimitata e tenuta sgombra proprio per questioni di sicurezza. La società tedesca ha già apportato i cambiamenti necessari migliorando la resilienza del sistema nella gestione della manovrabilità del razzo spaziale andando a modificare il software di gestione.

Alexandre Dalloneau (Vicepresidente delle Operazioni di Missione e Lancio di Isar Aerospace) ha dichiarato che "il nostro primo volo di prova è stato un risultato significativo per il nostro team e per l'azienda, fornendo preziose informazioni su tutti i nostri sistemi. Abbiamo già implementato le necessarie azioni correttive e non vediamo l'ora di tornare presto sulla rampa. Lanciamo, impariamo e ripetiamo!".

Spectrum è un razzo spaziale leggero non riutilizzabile alto 28 metri e largo 2 metri. I suoi motori permettono di portare in orbita 700 kg in orbita eliosincrona o 1 tonnellata in LEO. Alla base del vettore sono presenti 9 motori che utilizzano propano e ossigeno liquidi per il decollo mentre il secondo stadio ha un singolo motore. La scelta del propano è legata al rapporto densità/impulso specifico che riesce a generare rispetto agli altri propellenti basati su idrocarburi (come il metano).