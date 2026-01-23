Rinviato il secondo lancio del razzo spaziale europeo Isar Aerospace Spectrum a causa di un problema tecnico

Per quanto la rapida iterazione possa essere un vantaggio in campo aerospaziale, come dimostrato brillantemente da SpaceX, in alcuni casi è meglio rallentare e rinviare il lancio se emergono problemi tecnici. Si tratta della situazione nella quale si è trovata la tedesca Isar Aerospace durante il secondo tentativo di lancio del razzo spaziale Spectrum previsto in un periodo compreso tra il 21 gennaio e il 23 gennaio, ma che ora è stato posticipato alla nuova finestra di lancio.

Come scritto il secondo lancio di questo vettore leggero era previsto inizialmente alle 21:00 del 21 gennaio dallo spazioporto norvegese di Andøya. Tutto sembrava procedere come previsto, con la società tedesca fiduciosa di portare a casa un risultato migliore del primo lancio, dove il vettore non riuscì a completare la missione, volando per circa 25" dopo aver lasciato il pad di lancio.

Quando ormai mancava poco al secondo lancio del razzo spaziale Spectrum, Isar Aerospace ha annunciato ufficialmente che la missione "Onward and Upward" è stata posticipata a una nuova finestra di lancio. La motivazione è legata a un problema con una valvola di pressurizzazione che dovrà essere risolto prima del nuovo tentativo. Una valvola non funzionante è stata anche all'origine del guasto nel precedente volo ed è quindi normale che la società voglia ridurre i rischi (considerando che questa a volta a bordo ci sono dei carichi utili).

Nelle scorse ore la società ha poi aggiunto che "dopo il tentativo di lancio di mercoledì 21 gennaio, annullato per risolvere un problema con una valvola di pressurizzazione, stiamo impiegando ulteriore tempo per completare controlli mirati e preparativi prima del prossimo tentativo di lancio. Seguiranno ulteriori aggiornamenti". Pur non avendo annunciato una nuova finestra di lancio, è probabile che il decollo di Spectrum slitterà a febbraio 2026.

Come scritto sopra, per questa missione è prevista la presenza di carichi utili. In particolare ci saranno i Cubesat CyBEEsat (TU Berlin), TriSat-S (Università di Marburgo), Platform 6 (EnduroSat), FramSat-1 (NTNU), SpaceTeamSat1 (TU Wien Space Team) oltre all'esperimento di Let It Go di Dcubed. La società ha anche scritto che sta aumentando la produzione delle varie componenti puntando ad aumentare la cadenza di lancio in breve tempo.