Interlune creerà un centro di ricerca in Texas per simulare l'estrazione della regolite sulla Luna

Secondo quanto dichiarato da Interlune, la società privata ha intenzione di creare un centro di sviluppo e ricerca in Texas (vicino al Johnson Space Center) per simulare l'estrazione della regolite lunare.

Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte in passato i nuovi programmi spaziali dedicati alla Luna sono pensati per non essere una "copia" delle missioni Apollo quanto piuttosto per operazioni di più lungo periodo che avranno sia risvolti scientifici che economici. Questa è una delle mosse che sia Cina che USA stanno valutando per permettere lo stanziamento dei fondi necessari. Tra le possibilità offerte dalla Luna c'è quella dell'estrazione di materie prime dalla regolite sia per lo sfruttamento in situ ma anche per portarle sulla Terra.

Negli scorsi giorni abbiamo citato l'avanzamento dello sviluppo di Blue Alchemist da parte di Blue Origin. Un'altra società statunitense sta pensando a come utilizzare la regolite lunare: si tratta di Interlune che vorrebbe estrarre l'elio-3 per poi venderlo al Dipartimento dell'Energia statunitense o ad altre società private. La società ha annunciato di recente che creerà un sito di ricerca e sviluppo in Texas, anche grazie a finanziamenti federali.

Stando a quanto riportato, Interlune utilizzerà una sovvenzione di 4,84 milioni di dollari da parte della Texas Space Commission (TSC) oltre ad altri fondi privati per creare un sito, che prenderà il nome di Lunar Regolith Simulant Center of Excellence, dove simulare la regolite lunare e la sua lavorazione vicino al Johnson Space Center della NASA a Houston.

Rob Meyerson (cofondatore e CEO di Interlune) ha dichiarato che dato che la polvere lunare è differente dalla polvere/terra che si trova sulla Terra sono necessari questo genere di simulatori per permettere lo sviluppo tecnologico corretto prima di poter lanciare delle missioni verso la Luna.

Lo scopo iniziale sarà quello di permettere l'estrazione veloce ed economica dell'elio-3 (utile per sensori legati alla sicurezza nazionale, per la fusione nucleare e per l'imaging medico) sulla Luna anche se Interlune probabilmente in futuro potrà pensare a ricavare altre materie prime che potranno essere impiegate sia sul satellite naturale che spedite sul nostro Pianeta.

La società ha dichiarato che la sua macchina di raccolta è più piccola, più leggera e richiederà meno potenza rispetto ad altre soluzioni del settore. Questo significa che sarà meno costosa da inviare sulla Luna e da far funzionare sul satellite. Chiaramente sarà necessario aspettare quando i piani di Interlune saranno in fasi più avanzate per capire se la società avrà effettivamente la possibilità di concretizzare le sue promesse, ma sicuramente la Luna sarà una nuova frontiera per questo genere di operazioni.