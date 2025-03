Il lander lunare Firefly Aerospace Blue Ghost ha ridotto le operazioni a causa delle temperature

Il lander lunare Firefly Aerospace Blue Ghost, come sappiamo, è atterrato correttamente il 2 marzo nella zona del Mare Crisium diventando il primo lander commerciale a riuscirci. La società statunitense ha rilasciato diverse informazioni dopo l'allunaggio oltre a filmati e immagini che mostrano la bellezza e la desolazione dell'ambiente lunare in vista delle future missioni con equipaggio all'interno del programma Artemis, che però potrebbe essere ridimensionato a causa dei tagli alla NASA da parte dell'amministrazione Trump.

Firefly Aerospace ha annunciato negli scorsi giorni di aver già effettuato il download di diversi GB di dati dovuti ai carichi utili presenti a bordo. Circa sei giorni fa è stato inoltre dichiarato che sei carichi utili (LPV, EDS, NGLR, RAC, RadPC, LuGRE, LISTER e SCALPSS) a bordo di Blue Ghost stavano funzionando correttamente raccogliendo importanti dati scientifici e ingegneristici. LISTER, acronimo di Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity ha perforato correttamente la superficie della Luna grazie a un trapano che funziona immettendo anche azoto pressurizzato per misurare la temperatura negli strati sottostanti.

Nel frattempo, con l'arrivo del mezzogiorno lunare (il lander è atterrato quando era "mattina") la temperatura è cresciuta raggiungendo i 121°C. Per questo motivo le operazioni sono state ridotte e il lander è stato impostato in una condizione di quasi-standby pur permettendo la ricezione di comandi dal centro di controllo. Diversi carichi utili hanno già completato le proprie operazioni mentre altri stanno riprendendo in queste ore a funzionare a ritmo ridotto, in attesa che la temperatura diminuisca con l'arrivo della sera lunare.

Il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha anche rilasciato una nuova immagine del sito dell'allunaggio del lander Blue Ghost confermando la sua posizione a 18.5623o N, 61.8103-E. Nei prossimi giorni dovremmo assistere a una ripresa delle attività con nuovi dati che dovrebbero essere scaricati. Nel frattempo il lander lunare ispace continua a essere in orbita lunare in attesa dell'atterraggio previsto per il 5 giugno.