IA e crisi sistemica: perché tre insider dicono che il problema non è quello che pensiamo

Tre saggi pubblicati in poche settimane da Dario Amodei, Andrea Pignataro e Citrini Research convergono su un punto: il rischio più sottovalutato dellIA non è tecnico, ma economico e sistemico. E potrebbe emergere proprio quando tutto sembra funzionare

Chi sono e su cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Questa settimana vi presento una cosa rara: tre persone che non hanno bisogno di farsi notare parlano tutte della stessa cosa. Non su un palco, non in un'intervista concordata, ma attraverso saggi lunghi, densi, pubblicati a poche settimane di distanza l'uno dall'altro. Tutti e tre dicono che l'IA ci porterà dei guai seri. E tutti e tre dicono che stiamo guardando nella direzione sbagliata.

I tre sono Dario Amodei, CEO di Anthropic (l'azienda che costruisce Claude, lo strumento che uso ogni giorno); Andrea Pignataro, fondatore di ION Group e uomo più ricco d'Italia; e gli analisti di Citrini Research, che gestiscono soldi veri sui mercati. Un costruttore di IA, un re del software enterprise, e un team di gestori di portafoglio. Nessuno parla per sentito dire. Tutti hanno qualcosa da perdere.

Ho letto tutti e tre i testi. Vi racconto cosa dicono, dove convergono, e perché dovreste prestare attenzione al loro messaggio.

Amodei: il costruttore che ammette il problema

Partiamo dall'inizio. A fine gennaio, Dario Amodei (di chiare origini italiane, il padre era originario di Massa Marittima) pubblica "The Adolescence of Technology", un saggio di quasi 15.000 parole. Per capire il peso della cosa: il CEO dell'azienda che costruisce una delle IA più potenti al mondo scrive pubblicamente che la sua tecnologia potrebbe eliminare il 50% dei posti di lavoro impiegatizi entry-level entro uno-cinque anni. Non lo dice un sindacalista o un politico in campagna elettorale. Lo dice l'uomo che la costruisce.

Amodei elenca cinque categorie di rischio: IA che sfugge al controllo, uso dell'IA per armi biologiche, uso dell'IA per concentrare potere politico, collasso economico, effetti indiretti che nessuno può prevedere. È una tassonomia seria, costruita con rigore. Le prime tre categorie (quelle da film di fantascienza) occupano la maggior parte del saggio. La quarta, quella economica, arriva verso la fine e occupa meno spazio.

Eppure è lì che Amodei dice la cosa più onesta. Ammette che la velocità del cambiamento è senza precedenti: in due anni siamo passati da IA che a malapena scrivevano codice a IA che scrivono tutto il codice per alcuni ingegneri. Ammette che questa volta il cambiamento è diverso perché l'IA è un sostituto cognitivo *generale*, non specifico per un settore. E ammette, citando Ray Dalio, che i livelli di concentrazione della ricchezza che ne derivano somigliano a quelli che storicamente precedono rivoluzioni e conflitti sociali.

Le soluzioni che propone - trasparenza legislativa, tassazione progressiva, filantropia (tutti i co-fondatori di Anthropic hanno donato l'80% del patrimonio) - sono sincere. Ma a fronte del problema che descrive, sembrano un cerotto su una ferita da arma da fuoco.

Pignataro: il filosofo del software

Due settimane dopo, il 15 febbraio, Andrea Pignataro pubblica "The Wrong Apocalypse" sul sito di ION Analytics. Per chi non lo conoscesse: Pignataro, bolognese, PhD in matematica all'Imperial College, ha fondato ION Group nel 1999, un impero del software finanziario che oggi ha 13.000 dipendenti e serve oltre il 60% delle maggiori istituzioni finanziarie globali. Il suo patrimonio supera i 42 miliardi di dollari, ed è secondo Forbes la persona più ricca d'Italia. È noto per non parlare mai. La sua unica intervista approfondita è del 2023, al Sole 24 Ore. Se esce allo scoperto con un saggio di 5.000 parole, è perché la posta in gioco lo riguarda direttamente.

Il contesto immediato: tra fine gennaio e metà febbraio 2026, oltre 2.000 miliardi di dollari di valore di mercato sono evaporati dal settore enterprise software, dopo il lancio dei plugin specializzati per Claude Cowork e gli avanzamenti di Claude Code. La logica del mercato era semplice e brutale: se un agente IA può fare quello che fa il software attuale, perché pagare per quel software? Pignataro dice: vi state impanicando per una cosa sbagliata. E lo dice con un'argomentazione che non ho visto fare a nessun altro CEO tech.

Il software enterprise, dice Pignataro, non è uno strumento per svolgere lavoro cognitivo. È uno strumento per coordinare lavoro cognitivo tra persone con informazioni diverse, incentivi diversi e livelli di autorità diversi. La confusione tra le due cose è quello che lui chiama il Substitution Fallacy: l'errore di credere che, siccome l'IA può eseguire il compito che un software facilita, può anche sostituire il software stesso.

E qui fa una mossa intellettuale che mi ha sorpreso: porta Wittgenstein nel dibattito sull'IA, come chiave analitica. I "giochi linguistici" di Wittgenstein, cioè l'idea che le parole non hanno significato in astratto ma solo all'interno di pratiche condivise, diventano lo strumento per capire perché il software enterprise non si sostituisce facilmente. Le organizzazioni non usano Salesforce. Parlano Salesforce. I loro processi, le loro metriche, il loro vocabolario - tutto è costituito dal software. Sostituirlo non è come cambiare uno strumento. È come chiedere a una comunità di adottare una nuova lingua.

La domanda giusta, dice Pignataro, non è "l'IA può fare quello che fa questo software?" ma "l'IA può diventare la lingua in cui questa organizzazione opera?" Per il software commodity, la risposta è sì. Per il software istituzionale, non a breve. Fin qui, si potrebbe pensare che Pignataro stia semplicemente difendendo il suo business. E lo sta facendo, in parte. Ma poi arriva il colpo di scena.

La tragedia dei Beni Comuni

Dopo aver argomentato che l'enterprise software istituzionale è protetto, Pignataro rivela quello che considera il vero pericolo, e qui il saggio diventa un pezzo di pensiero strategico di livello mondiale. La cosiddetta "tragedia dei beni comuni" è un concetto economico formulato nel 1968 dall'ecologo Garrett Hardin che descrive una situazione in cui una risorsa condivisa viene sfruttata eccessivamente perché ogni individuo agisce nel proprio interesse. Il risultato è il degrado o l'esaurimento della risorsa, con un danno collettivo per tutti.

Quando una società di consulenza usa Claude per redigere analisi per i clienti, non sta solo ottenendo produttività. Sta insegnando ad Anthropic come funzionano i "giochi linguistici" della consulenza. Non i dati proprietari dello studio, ma qualcosa di potenzialmente più prezioso: la forma, la struttura, la grammatica del lavoro consulenziale. Come si strutturano le analisi. Cosa aspettano i clienti. Quali standard di rigore si applicano. Moltiplicato per migliaia di studi, la piattaforma IA accumula una cartografia dell'intero settore a un livello di dettaglio che nessuno studio singolo possiede su sé stesso.

Ecco la tragedia: ogni singola azienda fa la scelta razionale di adottare l'IA. Il risultato collettivo è che tutte insieme stanno addestrando il sistema che le renderà superflue. Ogni cliente è simultaneamente una fonte di ricavi e un segnale di addestramento.

Pignataro lo dice con una chiarezza glaciale: la struttura game-teorica è identica a una corsa agli armamenti. La strategia individualmente razionale porta a un risultato collettivamente catastrofico. E poi aggiunge un'osservazione tagliente su Anthropic stessa: il brand costruito sulla sicurezza e sulla responsabilità genera fiducia, la fiducia genera accesso alle organizzazioni, l'accesso accelera l'apprendimento dei giochi linguistici, e chi impara più velocemente è meglio posizionato per disintermediare. La sincerità, conclude, è il vantaggio competitivo. E questo è molto più inquietante della semplice ipocrisia.

Citrini: la spirale, vista dai numeri

A chiudere il cerchio, il 22 febbraio, Citrini Research pubblica "The 2028 Global Intelligence Crisis": un finto memo macroeconomico scritto dal giugno 2028 che ricostruisce come l'economia americana è finita in crisi. Ne faccio una lettura alla luce degli altri due saggi.

Citrini racconta la meccanica. L'IA migliora, le aziende tagliano, i margini crescono, gli utili esplodono, le azioni salgono, i risparmi vengono reinvestiti in più IA, che migliora ancora. Il PIL cresce, ma è "Ghost GDP" (prodotto interno che appare nelle statistiche ma non circola nell'economia reale, perché le macchine non comprano nulla). Nel frattempo, i lavoratori cognitivi licenziati erano anche i consumatori che tenevano in piedi il 65% della spesa discrezionale.

Dove Amodei vede un rischio da governare con policy e Pignataro vede una tragedia dei beni comuni da comprendere filosoficamente, Citrini vede un feedback loop senza freni naturali che porta dritto a una crisi finanziaria sistemica: credito al consumo che si sgretola, mutui prime che traballano, private credit che esplode. L'equivalente economico di un incendio in cui il combustibile è anche l'estintore.

Il triangolo

Mettiamo insieme i tre pezzi.

Amodei, il costruttore, dice: il pericolo più grande è tecnico e di governance, ma ammette che la disruption economica potrebbe essere il più urgente.

Pignataro, il re del software, dice: il mercato ha sbagliato il tipo di panico, ma il vero pericolo è che le aziende stanno addestrando il loro stesso sostituto, e non possono smettere perché è individualmente razionale continuare.

Citrini, l'analista, dice: ecco esattamente come la spirale si svolge, trimestre per trimestre, fino al punto in cui l'intera architettura finanziaria costruita sull'assunzione di stabilità del lavoro cognitivo si frantuma.

Tre angolazioni diverse. Una conclusione convergente: il rischio più sottovalutato dell'IA non è tecnico. È economico e sistemico. E il paradosso è che si manifesta proprio quando l'IA funziona bene, non quando fallisce.

L'angolazione europea che nessuno dei tre esplora a fondo

C'è un punto su cui Pignataro è l'unico a soffermarsi, ed è strategicamente importante per noi. La frammentazione regolatoria europea, scrive, di solito citata come handicap nell'era dell'IA, potrebbe rivelarsi un freno alla cascata. Ventisette regimi normativi, tradizioni legali multiple, protezioni lavorative forti, barriere linguistiche. Il GDPR e l'AI Act limitano l'apprendimento aggregato che alimenta la tragedia dei beni comuni.

Le tutele occupazionali rallentano la traduzione della perdita di ricavi in licenziamenti. Non è immunità, è frizione. E nella cascata, la frizione è la differenza tra una transizione gestita e una rottura strutturale.

Per l'Italia c'è un ulteriore elemento: il peso del manifatturiero e delle PMI nel nostro tessuto economico ci rende meno esposti alla prima ondata di disruption cognitiva rispetto a un'economia tutta servizi come quella americana. Non è un motivo per dormire tranquilli, ma è un motivo per usare il tempo che abbiamo.

Cosa porto a casa

Questi tre saggi, letti insieme, cambiano i termini del dibattito. Non stiamo più discutendo se l'IA creerà o distruggerà posti di lavoro (il balletto tra ottimisti e pessimisti a cui assistiamo da due anni). Stiamo discutendo di cosa succede al sistema economico quando l'input che è stato scarso per tutta la storia moderna (l'intelligenza umana) smette di esserlo.

È una domanda a cui nessuna delle nostre istituzioni è progettata per rispondere. Il fisco è costruito sulla tassazione del tempo umano. Il credito è costruito sull'assunzione che le persone continueranno a guadagnare. La politica è costruita su cicli che si autocorreggono (o almeno si spera). Niente di questo funziona quando la causa della crisi è anche la risposta alla crisi.

Non siamo nel 2028 di Citrini. Non siamo nella "tragedia" di Pignataro. Non siamo nei cinquanta milioni di geni nel datacenter di Amodei. Ma i tre testi che vi ho raccontato meritano di essere letti per intero, con calma, perché pongono la domanda giusta.

E la domanda giusta è sempre più preziosa della risposta giusta.