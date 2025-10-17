Così Amazon userà energia nucleare per far funzionare Alexa e il cloud

Amazon ha illustrato la sua collaborazione con Energy Northwest e X-energy per la realizzazione del Cascade Advanced Energy Facility, uno dei primi impianti nucleari modulari degli Stati Uniti. Il progetto fornirà fino a 960 MW di energia carbon-free per datacenter e servizi AI, creando oltre 1.000 posti di lavoro.

Amazon entra in una nuova fase della propria strategia energetica con Cascade Advanced Energy Facility, un impianto nucleare di nuova generazione che nascerà vicino a Richland, nello stato di Washington. Si tratta di uno dei primi esempi di reattore modulare di piccole dimensioni (SMR, Small Modular Reactor) destinato a fornire energia carbon-free a infrastrutture critiche come servizi cloud e piattaforme di intelligenza artificiale.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Amazon, la società energetica pubblica Energy Northwest e lo sviluppatore X-energy, già sostenuto finanziariamente dal Climate Pledge Fund di Amazon. Il nuovo impianto utilizzerà il reattore Xe-100 di X-energy, una tecnologia modulare pensata per ridurre tempi e costi di costruzione rispetto alle centrali nucleari tradizionali.

La struttura comprenderà tre moduli da 320 megawatt (MW) ciascuno, per una capacità complessiva di 960 MW, sufficiente ad alimentare circa 770.000 abitazioni statunitensi. A differenza di una centrale convenzionale da 1 gigawatt che può estendersi su oltre un miglio quadrato, Cascade occuperà appena pochi isolati cittadini.

Secondo Amazon, l'obiettivo è garantire una fornitura stabile e continua di energia pulita, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e sostenendo la crescente domanda di potenza elettrica dei data center e dei sistemi di intelligenza artificiale. "Non si tratta solo di nuova tecnologia, ma di una fonte affidabile di energia carbon-free per un mondo sempre più digitale", ha dichiarato Kara Hurst, Chief Sustainability Officer di Amazon.

Il progetto prevede la creazione di oltre 1.000 posti di lavoro durante la fase di costruzione e più di 100 occupazioni permanenti in ambiti come ingegneria, sicurezza e gestione dell'impianto. La formazione del personale avverrà anche attraverso il nuovo Energy Learning Center del Columbia Basin College, che disporrà di un simulatore avanzato del reattore Xe-100, sviluppato con il supporto del Dipartimento dell'Energia statunitense.

La costruzione di Cascade dovrebbe iniziare entro la fine del decennio, con l'entrata in funzione prevista nei primi anni 2030. Si tratta della prima fase di un piano più ampio che punta a installare fino a 12 SMR nel nord-ovest degli Stati Uniti, contribuendo a immettere nella rete elettrica americana oltre 5 gigawatt di nuova capacità nucleare entro il 2039 - energia sufficiente ad alimentare quasi 4 milioni di abitazioni.

Parallelamente, Amazon sta esplorando ulteriori collaborazioni, come l'accordo con Talen Energy in Pennsylvania per costruire un datacenter accanto a un impianto nucleare esistente.