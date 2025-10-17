Amazon espande Haul: nuovi prodotti e maxi sconti di Halloween fino al -50% su costumi e decorazioni

Il catalogo di Amazon Haul continua a crescere, con centinaia di nuovi articoli low-cost in arrivo e una promozione di Halloween che taglia i prezzi fino al 50% su costumi, accessori e decorazioni acquistando 3 o più prodotti

Amazon Haul, la nuova piattaforma di shopping low-cost del colosso di Seattle, continua ad ampliare la propria offerta e si prepara a conquistare gli utenti italiani con una nuova ondata di sconti dedicata ad Halloween. Dopo il debutto di inizio mese, il sito ha già aggiunto numerose categorie e prodotti, confermandosi come la risposta occidentale a Temu e Shein nel settore dell'e-commerce ultra-economico.

La novità più interessante riguarda la promozione attiva in vista di Halloween: acquistando tre o più articoli tra costumi, decorazioni e accessori a tema, si ottiene uno sconto immediato del 50% sull'intero ordine. Un'occasione ideale per chi vuole organizzare feste, decorare la casa o semplicemente divertirsi con travestimenti originali spendendo pochissimo. I prezzi partono da meno di 2 euro, e molti articoli vengono spediti gratuitamente superando i 15 euro di spesa.

Haul propone un'esperienza d'acquisto semplificata e interamente integrata in Amazon, ma con uno stile e una politica prezzi più vicini a quelli dei marketplace cinesi. Gli utenti troveranno un catalogo in continua espansione che spazia da moda e accessori a prodotti per la casa, elettronica, bellezza e tempo libero. L'obiettivo è chiaro: offrire alternative a prezzi imbattibili, mantenendo però la sicurezza della Garanzia dalla A alla Z che protegge tutti gli acquisti Amazon.

Rispetto al tradizionale servizio Prime, le spedizioni su Haul seguono modalità diverse: la consegna richiede generalmente tra una e due settimane, con spedizione gratuita sopra i 15 e un costo fisso di 3,5 per ordini inferiori. I resi, invece, restano semplici e gratuiti entro 15 giorni dalla consegna per ordini superiori a 3 dollari, gestibili comodamente tramite Amazon Locker.

Con prezzi stracciati, nuove categorie e promozioni dedicate, Amazon Haul si candida a diventare una delle piattaforme di riferimento per chi cerca shopping low-cost ma non vuole rinunciare allaffidabilità di Amazon.

Clicca qui per scoprire tutte le offerte Haul di Halloween