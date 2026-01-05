CES 2026: LG presenta CLOiD, robot domestico che gestisce la casa e lo fa evitandoti la fatica

LG Electronics ha presentato al CES 2026 il robot domestico LG CLOiD, simbolo della visione Zero Labor Home. Dotato di Physical AI, VLM e VLA, CLOiD esegue faccende quotidiane, si integra con l'ecosistema ThinQ e apre la strada a case completamente automatizzate, riducendo tempo e fatica nelle attività domestiche

Al CES 2026 di Las Vegas, LG Electronics ha presentato LG CLOiD, un robot domestico dotato di intelligenza artificiale che incarna la visione dell'azienda di una "Zero Labor Home", una casa in cui le attività quotidiane vengono gestite da macchine intelligenti, riducendo al minimo lo sforzo umano.

Si tratta della prima dimostrazione pubblica di questo sistema, che rappresenta un passo decisivo verso l'integrazione tra robotica, smart appliance e Physical AI. LG CLOiD è progettato per eseguire e coordinare le faccende domestiche all'interno di un ecosistema di dispositivi connessi.

Durante le dimostrazioni al CES, il robot mostra la capacità di preparare la colazione recuperando il latte dal frigorifero e inserendo un croissant nel forno, oppure di avviare la lavatrice, asciugare, piegare e impilare il bucato una volta che gli abitanti di casa sono usciti. Queste funzioni evidenziano labilità di CLOiD di comprendere le abitudini dell'utente e controllare con precisione gli elettrodomestici.

Il robot LG dal punto di vista tecnico

Dal punto di vista hardware, LG CLOiD è composto da una testa, un torso con due braccia articolate e una base su ruote con navigazione autonoma. Il torso è regolabile in altezza, consentendo al robot di raccogliere oggetti sia dal pavimento sia da superfici più alte. Ogni braccio dispone di sette gradi di libertà, mentre le mani sono dotate di cinque dita indipendenti, permettendo una manipolazione fine e sicura di oggetti comuni. La base su ruote, derivata dall'esperienza LG nei robot aspirapolvere e nell'AI Home Hub Q9, garantisce stabilità, sicurezza e un design adatto agli spazi domestici.

La testa di LG CLOiD funge da vero e proprio hub AI mobile: integra chipset, display, altoparlanti, fotocamere, sensori e un sistema di AI generativa vocale. Questo consente al robot di comunicare con gli utenti tramite linguaggio naturale ed espressioni "facciali", apprendere l'ambiente domestico e controllare gli elettrodomestici in modo intelligente.

Il cuore tecnologico del sistema è la Physical AI di LG, basata su Vision Language Model (VLM) e Vision Language Action (VLA), addestrati su decine di migliaia di ore di dati relativi alle attività domestiche. Grazie all'integrazione con ThinQ e ThinQ ON, CLOiD può orchestrare servizi su tutta la casa connessa. Contestualmente, LG ha presentato anche LG Actuator AXIUM, una nuova linea di attuatori robotici, fondamentali per lo sviluppo di robot avanzati.