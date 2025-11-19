Anche l'ISRO ha rilasciato alcune informazioni sulla cometa interstellare 3I/ATLAS

Non solo la NASA, l'ESA, la CNSA e Roscosmos ma anche l'agenzia spaziale indiana ISRO ha rilasciato alcune informazioni sulla cometa interstellare 3I/ATLAS permettendo di avere nuovi dettagli sull'oggetto.

Si è conclusa da pochi minuti la tanto attesa conferenza stampa della NASA che aveva come protagonista la cometa interstellare 3I/ATLAS. Com'era prevedibile non ci sono state rivelazioni "sensazionali" ma coerenti con i dati finora acquisiti, anche se c'è ancora tanto da capire sul terzo oggetto interstellare mai rilevato. Sappiamo però che l'agenzia spaziale statunitense non è l'unica che sta osservando la cometa che proviene da un altro sistema solare.

In precedenza abbiamo scritto di come altre agenzie stiano osservato questo oggetto particolare. Per esempio la Cina attraverso la CNSA con la sonda spaziale marziana Tianwen-1 oppure l'ESA con ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) e Mars Express mentre gli esperti russi di astrofisica dell'Accademia Russa delle Scienze concordano con i colleghi internazionali che sia effettivamente una cometa.

Anche l'agenzia spaziale indiana ISRO ha rilasciato alcuni dati riguardanti 3I/ATLAS recentemente. Secondo quanto riportato ufficialmente l'oggetto è stato osservato grazie al telescopio Physical Research Laboratory (PRL) da 1,2 metri della città indiana di Mount Abu dopo il passaggio al perielio.

Nell'immagine in falsi colori è possibile vedere una chioma cometaria di 3I/ATLAS con forma circolare (i dati provengono da osservazioni compiute tra il 12 novembre e il 15 novembre). Come spiegato dai ricercatori, anche l'emissione luminosa proveniente dall'oggetto è stata analizzata mostrando picchi comunemente visti nelle comete del Sistema Solare.

Se si considera invece il tasso di sublimazione dei gas dal nucleo alla chioma, sono stati calcolati valori intorno a 1025 molecole/s. Questo genere di valori è simile alle comete che solitamente si trovano nel Sistema Solare. Nuovi dati, più precisi, saranno raccolti quando la cometa 3I/ATLAS sarà visibile nella fase notturna (sulla Terra) piuttosto che nella prima mattina.