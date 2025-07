AKUIS Stadia Quattro cambia il modo di allenarsi: la novità tutta italiana vince il Red Dot Award 2025

Stadia Quattro di AKUIS ha vinto il Red Dot Award 2025 per il Product Design. Questa stazione di allenamento smart con carichi digitali, design minimale e app proprietaria è interamente prodotta in Italia. Unisce tecnologia, sostenibilità e versatilità per rivoluzionare il fitness professionale e domestico.

La tecnologia si sta insinuando sempre di più anche nel mondo del fitness e in Italia siamo all'avanguardia nel settore, non solo per le grandi realtà più note, ma anche con altre realtà meno note - quantomeno alla massa - ma non per questo meno interessanti.

Non è un caso che AKIUS, con Stadia Quattro, abbia conquistato uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo: il Red Dot Award 2025 nella categoria Product Design. La cerimonia si è tenuta ieri sera, 8 luglio, a Essen (Germania), dove una giuria internazionale ha selezionato il prodotto dell'azienda friulana tra migliaia di candidature globali per l'eccellenza del progetto.

"STADIA QUATTRO combina tecnologia ed estetica a un livello elevato. La finitura nera lucida conferisce all'apparecchio un aspetto esclusivo", ha dichiarato la giuria motivando il premio.

Concepita per rivoluzionare l'allenamento personalizzato e la riabilitazione neuromuscolare, Stadia Quattro è una stazione smart a cavi dotata di motori elettromagnetici di ultima generazione, capace di generare fino a 100 chilogrammi di resistenza (50 kg per lato) modulabile in tempo reale tramite l'app proprietaria MyAkuis. Un sistema avanzato che coniuga ergonomia, connettività e attenzione all'ambiente, diventando un punto di riferimento per palestre, centri benessere e home gym di fascia alta.

Le dimensioni compatte (220 x 120 x 62 cm) e l'interfaccia intuitiva (via tablet, touchscreen o smartphone) rendono Stadia Quattro adatta a qualsiasi ambiente, dagli studi di personal training fino agli spazi di hotel, yacht o SPA. Il cuore del sistema è costituito da quattro bracci motorizzati con cavi lunghi fino a 350 cm, in grado di supportare una varietà di esercizi ad alta precisione.

L'app MyAkuis consente non solo di regolare i carichi, ma anche di analizzare in tempo reale parametri come forza, velocità e postura, adattando serie, ripetizioni e recuperi in funzione degli obiettivi dell'utente. Il risultato è un'esperienza di allenamento altamente personalizzata, sicura ed efficace, sia per neofiti che per atleti esperti.

AKUIS ha posto grande attenzione anche all'impatto ambientale: Stadia Quattro non utilizza ghisa né plastica, ha consumi elettrici minimi e può persino restituire energia alla rete durante l'uso. Tutta la produzione avviene in Italia, secondo una logica di filiera corta e innovazione responsabile.

La varietà di profili di carico disponibili - costante, eccentrico, auxotonico, viscoso, isometrico - rende l'allenamento estremamente versatile. L'interfaccia utente permette di avviare una sessione in pochi clic, abbattendo le barriere tecniche iniziali e rendendo la piattaforma accessibile anche ai meno esperti.

Fondata nel 2018 a Tolmezzo (UD) da Alessandro Englaro, ingegnere aerospaziale, e Mattiarmando Chiavegato, architetto, AKUIS è una delle realtà italiane più dinamiche nel settore del fitness high-tech. Dopo il successo di Sintesi, l'azienda ha esteso la propria offerta con la linea Stadia, progettata per il mondo professionale e premium.

Oggi AKUIS conta oltre 1.000 installazioni in tutto il mondo, con circa la metà all'estero, a conferma di una capacità di esportazione del know-how italiano in mercati altamente competitivi.

"Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento", hanno commentato i fondatori. "Il Red Dot è la conferma che la nostra visione di un fitness più intelligente, accessibile e sostenibile è sulla strada giusta. Con Stadia Quattro vogliamo portare l'allenamento di qualità a un pubblico sempre più ampio, promuovendo uno stile di vita attivo in tutte le fasi della vita".