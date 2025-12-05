Aereo ultraleggero si schianta in atterraggio: nel motore un pezzo stampato in 3D

Un velivolo leggero Cozy Mk IV è precipitato al Gloucestershire Airport dopo la perdita di potenza del motore causata dal collasso di un componente in plastica stampato in 3D, usato nel sistema di ventilazione e realizzato con materiale non idoneo

Un aereo leggero modello Cozy Mk IV è rimasto distrutto in seguito a un incidente avvenuto al Gloucestershire Airport di Staverton, dopo che il motore ha perso potenza per il cedimento di un componente stampato in 3D montato nel sistema di aspirazione dellaria. Lepisodio è avvenuto il 18 marzo alle 13:04 GMT, quando il velivolo, nella fase finale di avvicinamento alla pista, ha colpito un sistema di aiuto allatterraggio presente in aeroporto e si è arrestato accanto alla struttura.

A bordo del Cozy Mk IV si trovava solo il pilota, che è stato trasportato in ospedale riportando ferite lievi, mentre laereo ha subito danni tali da essere considerato non riparabile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il volo locale fino alla fase di avvicinamento è stato descritto come senza eventi particolari, fino al momento in cui laumento di potenza richiesto per completare latterraggio ha evidenziato la perdita totale di spinta del motore

Al centro dellinchiesta cè un condotto di aspirazione dellaria a forma di gomito, realizzato tramite stampa 3D e quindi di materiale plastico. Il componente è stato installato come parte di una modifica al sistema di alimentazione del motore. Il pezzo era stato acquistato dal proprietario del velivolo in occasione di un air show in Nord America ed era destinato a convogliare laria verso il sistema di gestione del carburante del motore. Secondo quanto asserito dal pilota, le specifiche del pezzo risultavano compatibili con la tipologia di impiego.



Un velivolo Cozy Mk IV

Nel suo rapporto, lAir Accidents Investigation Branch (AAIB) ha evidenziato che il componente era costruito con materiale plastico rivelatosi in seguito non adatto allambiente operativo del motore aeronautico, per via delle temperature in gioco e dell'assenza di un ulteriore elemento adattatore in alluminio che avrebbe consentito una più idoneo impiego del pezzo stampato in 3D. Le conclusioni tecniche sono perciò abbastanza intuibili: il calore prodotto dal motore avrebbe progressivamente ammorbidito il pezzo stampato in 3D fino a provocarne il collasso strutturale, con il conseguente blocco del flusso daria necessario al corretto funzionamento del propulsore.

Dopo un volo locale privo di anomalie, il pilota ha riferito di aver azionato la manetta del motore per stabilizzare lavvicinamento, accorgendosi in quel momento che il motore aveva perso completamente potenza. A questo punto il velivolo era ormai a bassa quota e vicino al confine del sedime aeroportuale, senza avere margine di manovra utile per soluzioni alternative: il pilota è stato costretto a gestire un atterraggio di emergenza immediato.



Il componente danneggiato - Fonte: AAIB

Il rapporto AAIB descrive come il pilota sia riuscito a oltrepassare una strada e una linea di cespugli in prossimità del perimetro dellaeroporto, ma laereo abbia comunque toccato terra corto rispetto alla pista, urtando il sistema di atterraggio strumentale prima di fermarsi accanto alla struttura. Nonostante limpatto con linstallazione a terra e la distruzione del velivolo, le lesioni riportate dal pilota sono rimaste contenute.

Il rapporto segnala inoltre che sono previste misure di sicurezza future in relazione alluso di componenti stampati in 3D in ambito aeronautico, con lobiettivo di evitare che elementi non certificati o realizzati con materiali inadeguati vengano integrati in sistemi critici di velivoli. Il caso diventa così un riferimento nelle discussioni sullimpiego della stampa 3D in aviazione, evidenziando la necessità di rigorosi standard di progettazione, prova e certificazione per ogni parte destinata al volo, soprattutto quando viene installata come modifica rispetto alla configurazione originaria.

E' comunque opportuno sottolineare che l'impiego di componenti stampati in 3D è già normato dalle autorità aeronautiche come FAA ed EASA (anche se spesso si tratta di componenti metallici). Va inoltre precisato che il Cozy Mk IV è un velivolo amatoriale autocostruito, che gli appassionati possono assemblare autonomamente a partire da piani e progetti o acquistando kit completi, e pertanto si tratta di aerei particolarmente proni a "personalizzazioni" e modifiche.