Surface Pro 7 a 749 (-22%) e tanti altri sconti: i saldi invernali del Microsoft Store

Anche sul Microsoft Store sono iniziati i saldi invernali e dureranno fino al 17 gennaio per la gioia di chi vuole acquistare a prezzo scontato un dispositivo della famiglia Surface. L'azienda statunitense riduce i prezzi di molteplici prodotti, a partire dal 2 in 1 Surface Pro 7 in vendita a partire da 749 €, con sconti fino al 22%. Il modello in colorazione Platino con Core i3, 4 GB di RAM e 128 GB passa da 919 a 749 euro, un calo di 170 euro. Riduzione della stessa entità per la versione con CPU Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, che passa da 1069 a 899 euro.

Calo di 300 euro per il modello Core i5 con storage più capiente, che passa da 1399 a 1099 euro. Infine, Microsoft ha tagliato di 390 euro il prezzo del modello con processore Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, che scende così da 2549 a 2159 euro. Se il colore Platino non vi piace, potete optare per il nero, ma in questo momento l'unico modello scontato è quello con Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, disponibile a 1099 euro. Chi ha bisogno di una Type Cover con tastiera può acquistare i Surface 7 Pro in due pacchetti a 830,99€ o 1255,99€ a seconda della dotazione hardware (Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 128 o 256 GB).

La casa di Redmond ha tagliato il listino anche del Surface Pro X, il suo 2 in 1 basato sul processore Microsoft SQ (ARM) realizzato in collaborazione con Qualcomm e dotato di connettività LTE. Più precisamente l'azienda ha ridotto il prezzo di modelli con SoC SQ1, quindi si tratta della prima generazione del Pro X. Al momento gli sconti interessano la colorazione nera del 2 in 1 con un calo di prezzo di 270 euro per la versione con 8 GB e 128 GB di storage, che passa da 1169 a 899 euro. La versione con SSD da 256 GB passa invece da 1499 a 1099 euro (-400 euro) e infine il modello con 16 GB di memoria e 512 GB passa da 1999 a 1188 euro, una riduzione di 811 euro.

Se state cercando invece un prodotto più convenzionale ecco il Surface Book 3, scontato sia nella versione da 13,5 pollici che in quella da 15 pollici con sconti fino a 530€ a seconda della dotazione hardware. Si parte da 1745 euro per il modello con Core i5 e grafica Iris Plus, 8 GB di memoria e 256 GB di storage.

Inoltre, per i creativi, i professionisti e gli amanti del design, è possibile approfittare di uno sconto fino al 20% su Surface Studio 2, l'all-in-one con display Brilliant PixelSense da 28". Infine, studenti, insegnanti e genitori possono beneficiare di uno sconto dedicato fino al 10% sui nuovi Surface Laptop Go, Surface Headphones 2 e Surface Earbuds (dovete cliccare su "Verifica la tua idoneità").

Per quanto riguarda il mondo Xbox, i nuovi controller wireless per Xbox Series X e Xbox Series S disponibili nelle colorazioni Nerofumo, Robot White e Blu Shock sono in sconto del 15% fino al 14 gennaio. È inoltre possibile acquistare i primi 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a solo 1€ invece di 38,97€, per accedere ai vantaggi di Xbox Live Gold, a oltre 100 titoli di alta qualità per console, PC e dispositivi Android, nonché all'abbonamento EA Play.

A questo link è possibile scoprire tutte le offerte sulla linea Surface e approfondire tutte le sfaccettature dell'offerta: Microsoft assicura consegne rapide, 60 giorni di resi gratuiti senza costi di spedizione e 90 giorni di assistenza gratuita su tutta la gamma Surface.