Portatile gaming top di gamma in offerta: Alienware 16x Aurora con Core Ultra 9 275HX, RTX 5070 e display 240 Hz a 1.899

Alienware 16x Aurora scende a 1.899 euro su Amazon con una configurazione di altissimo livello che combina il nuovo Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5070, 32 GB di RAM DDR5 e un display WQXGA a 240 Hz con G-SYNC. Un notebook pensato per il gaming competitivo, ma anche per creazione di contenuti e carichi di lavoro avanzati

Con Alienware 16x Aurora, Dell propone un portatile gaming di fascia alta capace di unire potenza estrema, qualità costruttiva e un comparto visivo di riferimento. L'attuale prezzo di 1.899 euro rende questa configurazione particolarmente interessante per chi cerca un desktop replacement in formato notebook.

Molto interessante la presenza di Intel Core Ultra 9 275HX, uno dei processori mobili più potenti della generazione attuale. Si tratta di una CPU con 24 core totali (8 Performance-core e 16 Efficient-core) e 24 thread, affiancata da 36 MB di cache e capace di spingersi fino a 5,4 GHz in Turbo. La serie HX deriva direttamente dal mondo desktop e offre TDP elevato e margini termici pensati per prestazioni sostenute, ideali non solo per il gaming, ma anche per rendering, editing video e multitasking avanzato.

All'interno del chip è presente anche una NPU dedicata all'AI, progettata per accelerare carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e alle nuove funzionalità di Windows e delle applicazioni creative, allo scopo di migliorare efficienza energetica e gestione delle risorse senza gravare su CPU e GPU.

Il comparto grafico è affidato alla NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop con 8 GB di memoria GDDR7, basata su architettura Blackwell. Questa GPU supporta ray tracing avanzato, DLSS 4 con frame generation tramite AI e NVIDIA Reflex 2 per una latenza ridotta.

Uno dei punti di forza del portatile è il display: un pannello da 16 pollici WQXGA (2560 x 1600 pixel) con formato 16:10, refresh rate a 240 Hz e tempo di risposta di 3 ms. La copertura 100% DCI-P3 garantisce colori accurati e vividi, mentre NVIDIA G-SYNC e Advanced Optimus assicurano immagini sempre fluide e prive di tearing. La tecnologia ComfortView Plus riduce la luce blu senza alterare la resa cromatica per migliorare il comfort durante le lunghe sessioni.

La configurazione include 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MT/s (2x16 GB), ideale per gestire senza rallentamenti giochi moderni, streaming e applicazioni professionali. Lo storage è affidato a un SSD PCIe NVMe da 1 TB, veloce e capiente, con la possibilità di espansione futura grazie agli slot accessibili.

Per mantenere le prestazioni sotto controllo entra in gioco il sistema di raffreddamento Cryo-Tech di Alienware, con camera di vapore Cryo-Chamber, doppia ventola ad alta efficienza, heatpipe in rame e prese d'aria multiple, progettato per garantire stabilità termica anche sotto carichi prolungati.

Completano la dotazione la tastiera RGB AlienFX personalizzabile, il supporto alla Stealth Mode per ridurre luci e rumore quando serve e Windows 11 Home.