MSI rinnova l'intera offerta notebook al CES 2026: più potenza, design evoluto e focus su AI e mobilità

Al CES 2026 MSI ha svelato una gamma di laptop completamente rinnovata per business, produttività e gaming. I nuovi modelli adottano processori Intel Core Ultra di terza generazione, GPU NVIDIA RTX serie 50, design riprogettati e sistemi termici avanzati.

Al CES 2026 di Las Vegas MSI ha presentato un profondo rinnovamento della propria gamma di laptop, intervenendo trasversalmente su soluzioni business, consumer e gaming. Il filo conduttore dell'annuncio è rappresentato dall'adozione delle nuove piattaforme Intel Core Ultra di terza generazione e, per i modelli gaming, dalle GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, accompagnate da design riprogettati e sistemi termici evoluti.

Parola d'ordine "razionalizzazione": come potete vedere nelle seguenti slide, tanto sul fronte business che quello gaming, la casa taiwanese ha ridotto le linee e riorganizzato l'offerta.

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Serie Prestige: riprogettazione totale per il segmento professionale

Il fulcro della proposta MSI per il mondo business è la nuova famiglia Prestige, completamente ridisegnata sia dal punto di vista estetico sia strutturale. I modelli Prestige 14 e Prestige 16 adottano chassis interamente in alluminio con linee più morbide e profili sensibilmente più sottili, puntando su portabilità e qualità costruttiva. Il peso scende rispettivamente a 1,32 kg e 1,59 kg, mantenendo però batterie da 81 Wh capaci di superare le 30 ore di riproduzione video in Full HD.

Sotto la scocca trovano posto i processori Intel Core Ultra Series 3, affiancati dalla nuova grafica integrata Intel Arc B390, che amplia il raggio d'azione dei Prestige anche verso la creazione di contenuti e il gaming leggero. Il sistema di raffreddamento combina camera di vapore, doppia ventola e design Intra Flow, con livelli di rumorosità dichiarati inferiori ai 30 dBA.

Non mancano soluzioni orientate alla produttività avanzata: il nuovo Action Touchpad, più ampio del 53%, introduce aree gestuali personalizzabili, mentre la dotazione di sicurezza include TPM 2.0, Windows Hello con riconoscimento facciale e impronte digitali, oltre alla funzione Smart Guard. I display OLED 2,8K a 120 Hz con certificazione DisplayHDR True Black 1000 completano il quadro.

Prestige Flip e Prestige 13 AI+: flessibilità e ultraleggerezza

Accanto ai modelli tradizionali arrivano i Prestige 14 e 16 Flip, che mantengono le stesse specifiche ma adottano un form factor 2-in-1 con touchscreen e supporto allo stilo. La MSI Nano Pen, integrata direttamente nello chassis, introduce ricarica ultrarapida e il supporto alla funzione Copilot press-to-talk, grazie alla collaborazione con Microsoft.

Sul fronte della massima portabilità, il Prestige 13 AI+ si conferma come uno dei prodotti più estremi del segmento: con un peso di soli 899 grammi, MSI lo definisce il laptop da 13 pollici in magnesio-alluminio più leggero al mondo, senza rinunciare a prestazioni di classe professionale e a una dotazione di sicurezza di livello enterprise.

Modern S: design premium e hardware aggiornabile

MSI amplia l'accesso alla nuova piattaforma Intel con la serie Modern S, declinata nei modelli 14S e 16S. Qui il rinnovamento passa da un maggiore utilizzo di materiali metallici, profili più arrotondati e uno spessore minimo di 11,1 mm. I processori Intel Core Ultra Series 3 sono affiancati da doppi slot di memoria su tutta la gamma, mentre la connettività include USB-A, USB-C con supporto display e ricarica, HDMI, LAN RJ-45 e lettore microSD.

Gaming: Raider, Stealth e Crosshair spingono su potenza e raffreddamento

Nel settore gaming MSI ha presentato una gamma profondamente rivista. Il Raider 16 Max HX si posiziona al vertice assoluto: è il primo laptop da gioco dichiarato capace di erogare fino a 300 W di potenza complessiva, con 175 W destinati alle GPU GeForce RTX 5090 o 5080 e 125 W ai processori Intel Core Ultra 200HX. Il nuovo sistema Cooler Boost Trinity con tre ventole, sei heat pipe e pasta termica a cambiamento di fase è stato progettato per sostenere questi valori mantenendo rumorosità contenuta.

Il Raider punta anche su aggiornabilità e longevità, grazie all'accesso rapido ai componenti interni, supporto a memoria DDR5 e SSD PCIe Gen5, e su un display OLED 2.5K a 240 Hz certificato DisplayHDR True Black 1000.

Lo Stealth 16 AI+ rappresenta invece l'equilibrio tra potenza e mobilità, con uno spessore di 16,6 mm e un peso inferiore ai 2 kg. Il sistema termico migliorato consente di incrementare fino a 20 W la potenza destinata alla GPU RTX serie 50 rispetto alla generazione precedente, mantenendo un profilo sottile e una dotazione di porte completa, inclusi Thunderbolt 4 e HDMI 2.1. Non a caso, il modello ha ottenuto un CES Innovation Award nella categoria Computer Hardware & Components.

La serie Crosshair, infine, si rinnova con i modelli 16 Max HX e 16 HX, che raggiungono fino a 200 W di potenza totale grazie a un sistema di raffreddamento a quattro ventole. Il nuovo layout delle porte, spostate sul retro, migliora l'organizzazione della postazione, mentre l'estetica rimane uno degli elementi distintivi, con tastiera RGB a 24 zone e display OLED QHD+ a 165 Hz opzionale.

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition e disponibilità

A completare le novità, MSI ha presentato la Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, una variante estetica caratterizzata da una finitura Glacier Blue che unisce richiami eSport e design gaming. Le specifiche restano quelle della Claw 8 AI+, basate su processori Intel Core Ultra 200V con grafica Arc Xe2.

I nuovi laptop della serie Prestige con Intel Core Ultra Series 3 saranno disponibili a partire dalla fine di gennaio, con preordini già attivi presso rivenditori selezionati.