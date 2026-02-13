ThunderX3 XTC, la sedia da ufficio che si adatta automaticamente al corpo: supporto lombare intelligente e 5 livelli di regolazione

Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi in ufficio questa interessante sedia del produttore TX3 che riunisce l'esperienza acquisita nel settore delle sedie da ufficio con quella maturata con le sedie gaming. La XTC è dunque una sorta di fusione tra le due impostazioni, sia come funzionalità che come estetica, che punta a trarre il meglio da ognuna senza apparire in contrasto con il contesto da ufficio.

La struttura portante a forma di X non è solo una scelta estetica, ma serve a distribuire il peso in maniera uniforme, mentre il tessuto mesh ad alta tensione mantiene la seduta fresca anche dopo ore di utilizzo continuato. Proprio questo tipo di tessuto costituisce una particolarità rilevante: la sedia è più leggera rispetto a una normale sedia gaming, ma la seduta è comunque comoda e stabile.

La XTC usa un meccanismo SYNC5 pensato per favorire la versatilità attraverso cinque regolazioni indipendenti. Queste comprendono l'inclinazione sincrona di schienale e sedile, il blocco multi-angolo, la resistenza dello schienale regolabile tramite manopola, l'altezza della seduta e la profondità del sedile (front-back). Quest'ultima funzione permette di avvicinare o allontanare il corpo dalla scrivania allo scopo di mantenere il corretto allineamento della colonna vertebrale.

L'inclinazione sincrona muove schienale e sedile simultaneamente quando ci si reclina in modo da preservare la curvatura naturale della colonna vertebrale a qualsiasi angolo. La si abilita con l'apposita manovella sul lato sinistro della sedia: una volta attivata basta fare leggera pressione con la schiena sullo schienale e si vedrà come anche la seduta accompagnerà il movimento per favorire la curvatura della colonna vertebrale.

L'escursione della reclinazione arriva fino a 135 gradi, sufficienti per pause rilassanti senza perdere il supporto lombare. Sul lato destro, invece, le due manopole servono a regolare l'altezza della sedia e a orientare in avanti e indietro la posizione della parte della seduta.

Quanto al poggiatesta, offre regolazioni in altezza e angolazione che seguono una filosofia similare visto che è possibile posizionarlo a diverse altezze e anche reclinarlo all'occorrenza.

Il materiale mesh ad alta qualità riveste sia schienale che seduta e serve ad assicurare l'opportuna circolazione d'aria per prevenire l'accumulo di calore e sudore. Il tessuto ad alta tensione inoltre serve a mantenere il grip in maniera naturale, il che è molto utile per poter mantenere la postura corretta in lunghi intervalli di tempo e compensare i movimenti repentini, che possono capitare ad esempio durante il gaming. Le zone di flessione strategicamente posizionate permettono al materiale di cedere dove necessario senza compromettere il supporto complessivo.

La seduta misura 51 x 52-57 cm con una corsa di regolazione della profondità di 5 cm e un'escursione verticale di 8 cm (altezza da terra tra 48 e 56 cm). Questa combinazione permette di ottimizzare la distanza tra il bordo del sedile e il retro del ginocchio, criterio fondamentale per la circolazione sanguigna durante l'uso prolungato.

I braccioli 3D della TX3 sono simili a quelli che troviamo nelle sedie gaming di alto livello, con tre assi di regolazione: altezza, posizione anteriore/posteriore e angolazione interna/esterna. Le dimensioni dei braccioli sono 10,2 x 27,9 cm con un'escursione verticale da 30,5 a 35,6 cm. Il sistema di blocco mantiene la posizione selezionata anche sotto carico ed evita gli abbassamenti indesiderati durante l'uso. La superficie dei braccioli presenta un rivestimento che assorbe la pressione dei gomiti durante le sessioni prolungate.

La struttura portante utilizza un telaio in nylon rivestito che garantisce rigidità strutturale e riduce il peso complessivo a 22,1 kg. La base in acciaio da 350 mm distribuisce il carico su cinque punti di contatto, mentre il pistone pneumatico Classe 4 certificato BIFMA X5.1 supporta fino a 150 kg (peso consigliato 125 kg). La certificazione BIFMA è lo standard di riferimento per il settore del mobile professionale, mentre la Classe 4 assicura la resistenza e la robustezza necessarie anche a sopportare i pesi e i movimenti più complessi da gestire. Dopo il montaggio, di fatto, estrarre il pistone diventa fondamentalmente impossibile.

Le ruote TX3 da 75 mm in poliuretano sono progettate per scorrere silenziosamente su pavimenti duri e moquette senza lasciare segni. Il diametro maggiorato rispetto alle ruote standard (60 mm) facilita il superamento di piccoli ostacoli come tappeti e cavi. La rotazione a 360 gradi di ogni ruota permette movimenti multidirezionali fluidi per delle ruote che, complessivamente, sono sensibilmente più grandi rispetto alle soluzioni standard che troviamo su sedie di questo tipo.

Per quanto riguarda le dimensioni, inoltre, l'ingombro laterale di 68 cm la rende compatibile con la maggior parte delle scrivanie da gaming e postazioni di lavoro. Il peso di trasporto di 25 kg include tutto il packaging, mentre la sedia assemblata pesa 22,1 kg. Servono circa 20-30 minuti per il montaggio completo della sedia, se si è in due, facilitati anche dal peso ridotto rispetto a una tradizionale sedia gaming. Non sono necessari attrezzi aggiuntivi oltre a quelli forniti nella confezione.

La caratteristica principale della sedia XTC emerge durante le sessioni prolungate oltre le 4-6 ore. Il raffreddamento passivo del mesh previene l'accumulo del calore tipico delle sedie rivestite in similpelle o tessuto denso. L'aria circola liberamente attraverso schiena e gambe, e mantiene una temperatura costante anche in ambienti privi di climatizzazione. Il tessuto ad alta tensione mantiene la propria elasticità nel tempo senza cedimenti o deformazioni permanenti.

Il sistema di regolazione automatica del supporto lombare elimina la necessità di pause frequenti per stirare la schiena, mentre la sincronizzazione tra sedile e schienale mantiene il corpo in una posizione ergonomicamente corretta durante i cambi di postura. XTC si adatta particolarmente bene a utenti tra i 160 e i 190 cm di altezza, fascia nella quale tutte le regolazioni esprimono il loro pieno potenziale.

In definitiva, parliamo di un ottimo prodotto se si cerca un ibrido fra una tradizionale sedia gaming e una di ufficio con tessuto mesh. Nonostante sia molto meno pesante di una sedia gaming, e all'apparenza meno robusta, in realtà assicura una seduta stabile e confortevole, mantenendo la postura fissa anche nelle lunghe sessioni di gioco o di utilizzo. L'ibridazione riguarda anche il design, visto che non risulta eccessiva negli ambienti di lavoro ma può essere usata bene anche a casa nella postazione gaming. In Italia si trova a circa 300.