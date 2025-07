Prime Day: monitor top in offerta, dai 180Hz economici ai super OLED 4K da 240Hz. I modelli da non lasciarsi scappare

Durante il Prime Day, Amazon abbassa i prezzi su monitor per tutte le esigenze: da modelli da gaming ultra fluidi a display OLED UHD da 32 pollici. Sconti importanti anche per i monitor QHD, USB-C e regolabili in altezza

I monitor sono tra i protagonisti di questo Prime Day 2025, con sconti reali su modelli da gaming, OLED 4K e display da ufficio con porta USB-C. Chi cerca un upgrade per il proprio setup, o una seconda postazione, può approfittare di prezzi raramente così bassi.

Monitor Samsung Odyssey

Samsung propone Odyssey G4 a 240Hz in FHD a 158€ e Odyssey G5 27” WQHD curvo a 179,90€. Super prezzi per quello che resta il brand di riferimento per i giocatori, Samsung Odyssey.

Tra i modelli di fascia premium spiccano Samsung Odyssey OLED G9 con display da 49” DQHD a 1099,90€, AOC Agon PRO AG326UDAM in 4K OLED da 32” a 749€ e LG UltraGear OLED 34GS95QE, un 34” curvo 21:9 WQHD da 240Hz con HDR400 True Black, ora a 702,04€.

Samsung Odyssey in sconto: OLED QHD ad altissimo refresh rate

Samsung Odyssey OLED G6 (S27DG602) è un 27 pollici piatto con pannello QD-OLED, 2560x1440 pixel, 360 Hz di refresh e tempo di risposta 0,03 ms. Supporto HDR10+, FreeSync Premium Pro e design anti-riflesso. Sempre in casa Odyssey, Samsung Odyssey OLED G8 (S34DG850) è un 34 pollici curvo ultrawide (3440x1440, 21:9), QD-OLED, con refresh rate da 175 Hz e compatibilità G-Sync. Include anche casse, Wi-Fi e regolazione in altezza.

OLED UHD 4K: qualità d'immagine al top per chi non accetta compromessi

Philips Evnia 32M2N8900AM monta un pannello OLED da 32 pollici con risoluzione 3840x2160, refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Supporta HDR400, FreeSync Premium Pro, G-Sync e integra una porta USB-C con Power Delivery da 65W.

AOC AGON Pro AG326UDAM offre sempre risoluzione 4K su 32 pollici OLED, con refresh rate di 165 Hz e 0,03 ms. Compatibile con HDMI 2.1, DP 1.4 e G-Sync/FreeSync Premium Pro.

Rinunciando a qualche specifica, ecco un'altra proposta interessante se piace il brand AOC Agon PRO.

QHD e Full HD ad alte prestazioni (165Hz+)

AOC Gaming C27G4ZXED è un monitor curvo da 27 pollici Full HD con refresh rate da 280 Hz, tempo di risposta 1 ms e supporto HDR10. E poi AOC Gaming CQ27G2SE offre risoluzione QHD su 27 pollici curvi, con refresh rate da 165 Hz e Adaptive Sync.

Philips 27M2N3200AM ha un pannello Full HD da 27", 180 Hz, 1 ms GtG, compatibilità FreeSync Premium e G-Sync. Philips 24M2N3200AM offre le stesse caratteristiche in formato da 24 pollici. AOC Gaming 27G2SP, invece, è un monitor FHD da 27 pollici con refresh da 165 Hz, FreeSync Premium e 1 ms.

AOC Gaming 24G15N è un 24" Full HD con pannello VA veloce, refresh da 180 Hz, HDR10 e 1 ms di risposta.

Monitor per produttività con USB-C e altezza regolabile

Philips 27E1N1600AM è un 27" QHD con refresh da 100 Hz, altoparlanti, supporto regolabile, USB-C da 65W e hub USB integrato. E con lui altri due monitor Philips economici, con caratteristiche sono leggermente dissimili.

Il Prime Day 2025 si conferma un momento ideale per cambiare monitor, sia per chi cerca prestazioni da eSport, sia per chi lavora in ambienti multi-monitor o ha bisogno di una seconda postazione con USB-C. I modelli in offerta coprono ogni fascia di prezzo e uso specifico, con tecnologie spesso riservate a categorie superiori. A questi prezzi solo per iscritti a Prime.