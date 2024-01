EPOS H3 Hybrid: le cuffie con tutto ciò che serve ai giocatori, a soli 59

Le cuffie gaming EPOS H3 Hybrid offrono ai giocatori tutto ciò che serve per vivere al meglio l'esperienza di gioco, in termini di audio posizionale e qualità del suono. I punti di forza di questa soluzione sono la compatibilità con un gran numero di dispositivi, dalle console al PC passando per mobile; così come la connessione simultanea wireless e Bluetooth.

Queste caratteristiche rendono possibile utilizzare le H3 Hybrid per le sessioni di gioco su console o PC e, al tempo stesso, per chiacchiarare con gli amici tramite Discord o rispondere alle chiamate in arrivo sul proprio smartphone.

Inoltre, grazie alla scelta di materiali di qualità e traspiranti, le EPOS H3 Hybrid si sono rivelate durante le nostre prove molto comode. Sono certamente ben disegnate con rivestimento esterno dell'archetto in morbido tessuto traspirante, mentre la parte interna è in similpelle. Quest'ultima riveste anche i due earpad in memory foam, ma le parti che entrano in contatto con la testa sono in pelle scamosciata. Queste cuffie, inoltre, equipaggiano potenti driver da 40 millimetri.

Alla luce di queste caratteristiche, quello di 59€ è un prezzo ottimo! Notate solo che la disponibilità delle cuffie è limitata: quindi, se interessati, fareste bene ad affrettarvi nell'acquisto. Qui la nostra recensione completa delle EPOS H3 Hybrid.

EPOS H3 Hybrid: specifiche tecniche