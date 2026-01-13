EcoFlow DELTA Pro Ultra X: potenza e rapidità di installazione per il sistema d'accumulo

Durante la fiera tecnologica di Las Vegas, l'azienda ha esposto il suo sistema di backup capace di garantire continuità elettrica per settimane e ha annunciato nuove collaborazioni strategiche per l'interoperabilità della casa intelligente

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, EcoFlow ha portato all'attenzione del pubblico DELTA Pro Ultra X, una soluzione concepita per rispondere alla crescente domanda di sicurezza energetica residenziale senza i lunghi tempi di attesa tipici delle infrastrutture tradizionali. La presenza del dispositivo allo stand ha permesso di apprezzare la filosofia costruttiva modulare e la logica di integrazione che promette di semplificare drasticamente l'adozione di sistemi di accumulo.

DELTA Pro Ultra X è in grado di erogare 12kW di potenza continua, un valore che può scalare fino a 36kW garantendo un incremento del 60% rispetto alle versioni precedenti. Una capacità che si traduce nella possibilità di alimentare elettrodomestici ad alto consumo come scaldabagni, forni a induzione e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, eliminando la necessità di soft starter grazie all'utilizzo di semiconduttori avanzati che assicurano un'efficienza di conversione energetica pari al 97%. La scalabilità è un elemento centrale della proposta: l'archiviazione parte da 12kWh e può espandersi fino a 180kWh, una riserva sufficiente a coprire il fabbisogno energetico essenziale di un'abitazione per un intero mese.

Il sistema pone l'accento anche sulla velocità di implementazione: a differenza delle soluzioni tradizionali che spesso richiedono pianificazione e lavori, EcoFlow ha strutturato un processo che riduce l'intero iter, dalla programmazione all'installazione, a soli sette giorni. Il montaggio fisico in loco, affidato a elettricisti certificati, richiede appena una giornata, limitando i disagi per i residenti e abbattendo i costi di manodopera. Questa efficienza operativa, unita a una politica di prezzi trasparenti, consente alle famiglie di risparmiare l'80% in termini di tempo e costi rispetto ai sistemi a batteria convenzionali.

Il sistema di accumulo si abbina a Smart Home Panel 3, pannello caratterizzato da una capacità di 200 ampere e 32 circuiti che funge da cervello dell'impianto, offrendo una gestione intelligente dell'energia che può essere monitorata interamente tramite app dedicata. Gli utenti possono controllare ogni circuito da remoto, decidendo quali carichi mantenere attivi durante un'interruzione di corrente e quali disattivare per estendere l'autonomia fino al 42%. Il pannello abilita poi la modalità Time-of-Use guidata dall'IA, che ottimizza i cicli di carica e scarica basandosi sulle tariffe energetiche in tempo reale, immagazzinando energia quando i costi sono bassi ed erogandola durante i picchi tariffari.

L'integrazione con le fonti rinnovabili rimane un pilastro della strategia esposta al CES. DELTA Pro Ultra X supporta un ingresso solare fino a 10kW, permettendo la ricarica di due pacchi batteria all'80% in circa un'ora. La flessibilità del design consente inoltre di superare i vincoli strutturali dei tetti, integrando soluzioni solari fai-da-te posizionabili in giardino, offrendo così un'alternativa pratica per chi non può o non vuole installare pannelli sulla copertura dell'edificio. La natura modulare del sistema permette anche espansioni future o ricollocazioni senza dover affrontare costosi ricablaggi, in modo che possa essere adattato all'evoluzione delle esigenze familiari.

EcoFlow ha approfittato della vetrina globale del CES 2026 per annunciare importanti sviluppi sul fronte delle partnership e dell'interoperabilità: l'azienda ha ufficializzato una collaborazione con Homey, del gruppo LG Electronics, che punta a creare una sinergia profonda tra il sistema di gestione energetica di EcoFlow e la piattaforma open smart-home di Homey, facilitando un dialogo fluido tra la produzione di energia e i dispositivi connessi della casa.

Parallelamente a questa intesa, è stata presentata la Ecosystem Alliance, un'iniziativa industriale che coinvolge oltre 15 brand leader nel settore della domotica e degli elettrodomestici. L'obiettivo di questa alleanza è promuovere standard aperti e una maggiore interoperabilità per costruire un panorama energetico domestico in cui dispositivi di marche diverse possano comunicare e operare in armonia. Tutti i dettagli sulla gamma di EcoFlow possono essere consultati sul sito ufficiale.