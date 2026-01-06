Dell UltraSharp: al CES 2026 il primo monitor al mondo da 52 pollici con risoluzione 6K a 120 Hz

Al CES 2026 Dell ha annunciato l'ampliamento della gamma UltraSharp con due nuovi modelli: UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor e UltraSharp 32 4K QD-OLED, al prezzo rispettivamente 2.899,99 dollari (2.799,99 dollari senza stand) e 2.599,99 dollari

Al CES 2026, Dell ha mostrato gli aggiornamenti alla sua famiglia di monitor professionali UltraSharp. Tra le novità, spicca il monitor UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor, primo pannello al mondo con risoluzione 6K, rapporto di 21:9 e refresh rate di 120 Hz.

Il Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor (U5226KW) sfrutta un pannello curvo IPS Black da 51,5 pollici con una densità di 129 ppi. L'obiettivo è quello di sostituire le configurazioni multi-monitor tradizionali, attraverso non solo la continuità visiva, ma anche un ingombro ridotto.

Rispetto a un setup con due display QHD da 27 pollici – solitamente tenuti ai lati in verticale – e un 4K da 43 pollici, il monitor offre 61.000 pixel aggiuntivi per una densità di pixel superiore del 25% e un livello di dettaglio più elevato nelle applicazioni professionali.

La tecnologia IPS Black garantisce neri più profondi e una migliore separazione delle aree scure, elemento rilevante per la lettura prolungata di contenuti complessi e per il lavoro su immagini dettagliate.

Il monitor integra diverse soluzioni dedicate al comfort visivo, tra cui la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort a 5 stelle, un'emissione di luce blu pari o inferiore al 20%, un sensore di luminosità ambientale e il trattamento Anti-Glare Low-Reflectance, pensato per ridurre i riflessi negli ambienti di lavoro molto illuminati.

Dal punto di vista operativo, l'U5226KW supporta la connessione di fino a quattro PC in contemporanea. La funzione Multi-Stream Transport integrata, combinata con il Picture-by-Picture, consente di gestire ogni sezione dello schermo come se fosse un monitor indipendente. Il KVM integrato permette di controllare tutti i sistemi collegati con un'unica tastiera e un solo mouse, riducendo ulteriormente l'ingombro della postazione.

La connettività ruota attorno a una singola porta Thunderbolt 4, compatibile con Windows, macOS, Linux Ubuntu e ThinOS, capace di fornire fino a 140W di alimentazione per la ricarica dei notebook. Completano la dotazione le porte a scomparsa USB-C da 27W, USB-A da 10W e la connessione Ethernet RJ45 a 2.5Gbps, utile per ambienti aziendali e studi professionali.

Accanto al modello ultra-wide, Dell ha introdotto anche l'UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor (U3226Q), pensato per creativi e professionisti del colore. Il display utilizza un pannello QD-OLED da 32 pollici con risoluzione 4K UHD, funzione "Infinite Contrast" con rapporto tipico fino a 1,5 milioni:1, refresh rate a 120Hz, DisplayHDR True Black 500 e supporto Dolby Vision HDR, elementi che migliorano la gestione delle alte luci e delle zone scure nelle produzioni video e fotografiche.

La calibrazione cromatica rappresenta uno dei punti centrali di questo modello. Il monitor garantisce un Delta E inferiore a 1 già di fabbrica e una copertura del 99% degli spazi colore DCI-P3 e Display P3, accompagnata da 94% Adobe RGB, 80% BT2020 e 100% sRGB e BT709. Il colorimetro integrato salva i profili direttamente sul monitor, assicurando coerenza cromatica nel tempo e consentendo la calibrazione remota da parte dei team IT.

Sono presenti i Direct Keys programmabili, ovvero pulsanti dedicati per l'accesso rapido ai profili colore, 3D Look-Up Tables per una gestione avanzata della resa cromatica e il supporto ai software Dell Color Management e Dell Color Management Console, strumenti dedicati al controllo e alla gestione centralizzata di più display. Anche su questo modello troviamo il rivestimento Anti-Glare Low-Reflectance, la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort (a 4 stelle) e una riduzione della luce blu fino al 35%.

Entrambi i monitor riflettono l'approccio di Dell alla sostenibilita', con l'impiego di materiali riciclati come plastiche post-consumo fino al 90%, alluminio riciclato al 100%, acciaio riciclato fino al 50% e vetro riciclato per almeno il 20%, oltre a confezioni realizzate con materiali completamente riciclabili.

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor (U5226KW) è disponibile da oggi per gli utenti statunitensi al prezzo di 2.899,99 dollari con stand e 2.799,99 dollari senza stand. Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor (U3226Q), invece, arriverà il 24 febbraio al prezzo di 2.599,99 dollari.