LG presenta i nuovi Gram Pro con lega Aerominum al CES 2026

Al CES 2026 LG svela i nuovi Gram Pro 16 e 17, equipaggiati con la lega Aerominum che garantisce estrema leggerezza e resistenza. Il modello da 16 pollici pesa solo 1,18 kg, mentre quello da 17" con GPU RTX 5050 resta sotto i 1,8 kg, bilanciando portabilità e prestazioni con processori Intel Panther Lake

Durante il CES 2026, LG ha annunciato la nuova generazione di portatili Gram Pro, focalizzata su un equilibrio inedito tra peso ridotto e solidità strutturale. Il modello da 16 pollici, con il suo telaio da circa 1,18 kg, offre una sensazione di leggerezza sorprendente senza sacrificare la durabilità, superando i problemi di flessione delle versioni precedenti.

LG a Las Vegas annuncia l'uso dell' "Aerominum", una lega di alluminio e magnesio sviluppata internamente dall'azienda che riduce il peso mantenendo standard militari di resistenza e una finitura metallica premium. LG sostiene che questo materiale risolve il "paradosso" tra portabilità e robustezza, rendendo i Gram Pro ideali per l'uso quotidiano in movimento. Il Gram Pro 16 monta un display OLED da 16 pollici a risoluzione 2.8K, processori Intel Panther Lake e supporto per dual NVMe SSD, mentre la tastiera presenta una corsa ridotta che potrebbe non essere gradita a tutti, con possibili riscontri non omogenei per quanto riguarda l'esperienza di digitazione.

Il Gram Pro 17 si distingue come il notebook da 17 pollici con GPU NVIDIA RTX 5050 più leggero al mondo, con un peso inferiore agli 1,8 kg nonostante le prestazioni gaming elevate a risoluzione nativa 2880x1800. Questa configurazione lo rende adatto sia per lavoro che per intrattenimento leggero, con la RTX 5050 capace di gestire giochi moderni grazie a DLSS e frame generation. LG integra anche funzionalità AI avanzate, come il dual AI on-device e cloud-based, per potenziare produttività e creatività.

Entrambi i modelli offrono una buona versatilità per quanto riguarda le opzioni di connessione, incluse porte USB-C, HDMI e jack audio, con connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. La disponibilità è prevista nel corso del primo trimestre 2026.