Dell G2724D: prestazioni Gaming elevate in un Monitor QHD da 165Hz ora in offerta a soli 229

Dotato di un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440 pixel), questo monitor messo a disposizione dall'apprezzato marchio Dell offre una combinazione di alta definizione e tempi di risposta di appena 1ms GtG, ideale per le esigenze di gioco. Prima della promozione, Dell G2724D costava circa 300€ .

Con un refresh rate di 165 Hz, G2724D garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva. La compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium e VESA AdaptiveSync elimina tearing e stuttering, mentre, in ambito cromatico, il monitor si distingue per una copertura del 99% dello spazio colore sRGB e il supporto VESA DisplayHDR 400. Grazie a sette profili preimpostati, tra cui FPS, MOBA/RTS e RPG, è possibile ottimizzare le impostazioni a seconda del tipo di gioco, e passare così con facilità da colori caldi e accesi a tonalità più fredde e precise.

Il monitor Dell è pensato anche per i gamer su console, con compatibilità con refresh rate fino a 120 Hz in QHD con HDR tramite connettività HDMI. Il design è caratterizzato da cornici ultrasottili su tre lati, che massimizzano l'immersione visiva, mentre completano l’offerta due porte DisplayPort e una porta HDMI. Ci sono anche tre anni di garanzia, che contribuiscono a posizionare questo monitor come una soluzione versatile e affidabile per i gamer alla ricerca di prestazioni elevate e immagini spettacolari.