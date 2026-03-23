Il conflitto in Medio Oriente minaccia l'industria dei chip e potrebbe bloccare lo sviluppo dell'IA

Il conflitto in Medio Oriente minaccia l'industria dei chip e potrebbe bloccare lo sviluppo dell'IA

Il conflitto in Medio Oriente minaccia la supply chain dei semiconduttori, mettendo a rischio energia e materie prime dirette a Taiwan e Corea del Sud. Aziende come TSMC, NVIDIA e AMD potrebbero subire forti impatti. Un'eventuale crisi prolungata potrebbe rallentare drasticamente lo sviluppo globale dell'intelligenza artificiale

di pubblicata il , alle 16:01 nel canale Mercato
 

Il protrarsi del conflitto in Medio Oriente sta sollevando crescenti preoccupazioni per l'intera industria dei semiconduttori, cuore tecnologico dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Secondo recenti analisi, il conflitto potrebbe trasformarsi in un vero e proprio "black swan", ovvero un evento imprevedibile capace di provocare effetti devastanti su scala globale.

Al centro della questione c'è la forte dipendenza di Paesi come Taiwan e Corea del Sud dalle forniture energetiche provenienti dalla regione mediorientale. Entrambe le economie sono tra i principali hub mondiali per la produzione di chip avanzati, ma basano gran parte del proprio approvvigionamento energetico sul passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche e vulnerabili al mondo.

Uno degli aspetti più critici riguarda il gas naturale liquefatto (LNG). Taiwan, in particolare, dispone di riserve limitate, stimate in circa 11 giorni. Questo dato evidenzia una fragilità strutturale che potrebbe tradursi rapidamente in difficoltà nella produzione di energia elettrica. Una situazione particolarmente delicata se si considera che aziende come TSMC consumano oltre il 10% dell'energia totale dell'isola per alimentare i propri impianti produttivi.

Le materie prime fondamentali necessarie per TSMC e altre aziende

Oltre all'energia, entrano in gioco anche materie prime fondamentali come elio e bromo, anch'esse in parte importate dal Medio Oriente. Questi elementi sono essenziali per i processi di produzione dei semiconduttori, rendendo l'intera filiera estremamente sensibile a eventuali interruzioni.

Le conseguenze di una riduzione della produzione di TSMC potrebbero essere enormi. Giganti tecnologici come NVIDIA e AMD, che dipendono fortemente dai chip avanzati prodotti a Taiwan, sarebbero costretti a rivedere i propri piani di sviluppo e distribuzione. Questo potrebbe generare un effetto domino su tutta l'industria dell'intelligenza artificiale, rallentando progetti, infrastrutture e innovazioni.

Il rischio non riguarda solo l'Asia. L'intero ecosistema tecnologico globale, inclusa l'economia statunitense, è fortemente legato alla crescita dell'AI. Negli ultimi anni, infatti, lo sviluppo di queste tecnologie ha rappresentato uno dei principali motori economici. Se il conflitto dovesse intensificarsi e prolungarsi ulteriormente, le ripercussioni potrebbero quindi estendersi ben oltre il settore energetico, coinvolgendo supply chain, mercati finanziari e strategie industriali.

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2 Commenti
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fukka7523 Marzo 2026, 16:11 #1
Considerando che di "I" naturale mi pare ce ne sia molto poca in tutta la situazione mediorentale (e non da adesso), ci mancava pure quella artificiale
AceGranger23 Marzo 2026, 16:25 #2
non ho voglia di fare i conti precisi, magari qualcun'altro si , però per curiosità ho guardato gli stabilimenti di TSMC e, a differenza degli altri stabilimenti attorno a loro, non hanno pannelli fotovoltaici sui tetti se non qualche piccola porzione; contando che avrebbero bho, a occhio almeno un 120.000 mq di superficie utile fra tetti e parcheggi, potrebbero farsi almeno un 10 MWp in una zona del pianeta molto soleggiata, chissa come mai non hanno puntato su una soluzione del genere, visto poi le loro dichiarazioni di voler raggiungere elettricità green entro il 2040-2050

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