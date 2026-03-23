OnlyFans, scomparso il proprietario Leonid Radvinsky dopo una lunga malattia: aveva 43 anni

Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans, è morto a 43 anni dopo una lunga malattia. Sotto la sua guida, la piattaforma è cresciuta fino a oltre 377 milioni di utenti e 1,4 miliardi di dollari di ricavi. Figura riservata, ha trasformato il servizio in un riferimento globale per i contenuti digitali a pagamento.

Leonid Radvinsky, imprenditore statunitense di origine ucraina e proprietario della piattaforma OnlyFans, è morto all'età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata da Fenix International, società madre del servizio con sede a Londra, che ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia.

Figura notoriamente riservata e raramente esposta mediaticamente, Radvinsky aveva acquisito la maggioranza di OnlyFans nel 2018 dai fondatori Guy Stokely e Tim Stokely. Da quel momento ha guidato una trasformazione significativa della piattaforma, portandola da servizio emergente a infrastruttura globale per la monetizzazione diretta dei contenuti.

Fondata nel 2016, OnlyFans è una piattaforma social basata su abbonamento che consente ai creator di pubblicare contenuti - dai video fitness fino a materiali per adulti - e monetizzarli tramite pagamenti diretti degli utenti. Il servizio trattiene circa il 20% delle transazioni, configurando un modello di revenue sharing relativamente semplice ma altamente scalabile.

Durante la pandemia di COVID-19, la piattaforma ha registrato un'accelerazione significativa, diventando un punto di riferimento per creator e utenti. Secondo gli ultimi dati disponibili, OnlyFans ha raggiunto oltre 377 milioni di utenti e circa 4,6 milioni di creator attivi, generando ricavi per circa 1,4 miliardi di dollari nel 2024.

Nato in Ucraina e cresciuto a Chicago, Radvinsky si era laureato in economia presso la Northwestern University. Prima dell'acquisizione di OnlyFans, aveva fondato Cybertania, azienda attiva nel settore dei siti per adulti, consolidando competenze specifiche nella gestione di piattaforme digitali ad alto traffico.

Parallelamente, era coinvolto in attività di investimento tramite la società di venture capital Leo.com, con sede in Florida, e aveva sostenuto iniziative filantropiche, tra cui donazioni al Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Radvinsky è stato spesso considerato una figura controversa nel panorama tecnologico, principalmente per il ruolo di OnlyFans nel ridefinire il mercato dei contenuti per adulti online. Tuttavia, sotto il profilo industriale, la piattaforma rappresenta un caso di successo nella disintermediazione dei creator e nella costruzione di economie digitali dirette.

La sua scomparsa apre ora interrogativi sulla governance futura della società e sull'evoluzione di un modello che, negli ultimi anni, ha influenzato profondamente il rapporto tra piattaforme, creator e utenti.