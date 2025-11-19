Superato i 13.300 MT/s per DDR5: ad ASUS e G.Skill (per ora) il primato

Il nuovo record DDR5 arriva dall'overclocker CENS, che porta un modulo G.SKILL Trident Z5 a 13.322 MT/s con una motherboard ASUS ROG Maximus Z890 Apex e un processore Intel Core Ultra 9 285K raffreddato a LN2

Nuovo giorno, nuovo record per DDR5, stavolta firmato da ASUS e G.Skill: l'overclocker tedesco CENS ha portato un modula Trident Z5 da 24 GB alla velocità di 13.322 MT/s, battendo, seppur di poco, il precedente record segnato da AiMax.

Il banco era installato su una scheda madre ROG Maximus Z890 Apex, top di gamma basata su socket Intel, abbinata a un processore Core Ultra 9 285K. Inutile dire che per raggiungere la velocità da record, CENS si è avvalso di un sistema di raffreddamento esotico alimentato dall'azoto liquido.

Nelle ultime settimane i record DDR5 si sono susseguiti rapidamente. Prima il traguardo di 13.034 MT/s raggiunto da HiCookie, poi la nuova soglia dei 13.211 MT/s ottenuta da AiMax. Ora CENS stabilisce un altro riferimento, confermato sia su HWBOT che su CPU-Z, dove il punteggio è attualmente in cima alla classifica mondiale.

"Questo incredibile risultato spinge ancora una volta i limiti della velocità DDR5", ha scritto G.SKILL nel suo annuncio. "La comunità dell'overclocking continua a spingere i limiti dell'hardware per PC più recente attraverso una messa a punto di precisione. G.SKILL è entusiasta di vedere gli overclocker estremi di tutto il mondo continuare a sfidare i limiti e ottenere nuovi risultati straordinari".

Per questo nuovo primato, le memorie hanno operato con timing 68-127-127-127-2, valori decisamente alti che riflettono la natura estrema del setup. Difficile dire se gli overclocker riusciranno a superare la soglia dei 13.500 MT/s, ma i nuovi moduli ad alta densità sembrano offrire nuovi margini.