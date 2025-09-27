Trump studia dazi fino al 100% per spingere la produzione di chip negli USA
L'amministrazione Trump valuta un piano che imporrebbe ai produttori di semiconduttori un rapporto 1:1 tra chip importati e chip fabbricati negli Stati Uniti, pena dazi fino al 100%. Parallelamente, il Tesoro avverte sui rischi della dipendenza globale da Taiwan, spingendo per una redistribuzione della produzione in più regioni alleate.di Manolo De Agostini pubblicata il 27 Settembre 2025, alle 12:01 nel canale Processori
L'amministrazione Trump starebbe valutando una politica industriale senza precedenti per ridurre la dipendenza tecnologica dagli approvvigionamenti esteri di semiconduttori. Secondo il Wall Street Journal, la proposta prevede che i produttori di chip debbano garantire un rapporto di 1:1 tra il numero di componenti importati negli Stati Uniti e quelli fabbricati sul suolo americano. In caso di mancato rispetto di questa regola, scatterebbero dazi fino al 100% sul valore dei chip importati. Un'anticipazione di questo piano era già stata data a inizio agosto.
L'iniziativa mira a incrementare la capacità produttiva nazionale e a rafforzare la sicurezza economica del Paese, ma presenta diverse complessità operative. Non tutti i chip hanno lo stesso valore: un milione di microcontrollori a basso costo non equivale, né tecnicamente né economicamente, a un milione di acceleratori AI ad alte prestazioni. Stabilire criteri di conteggio e controllo rappresenta quindi un ostacolo significativo, così come il monitoraggio di catene di fornitura globali che coinvolgono OEM come Apple, Dell, Lenovo e Samsung.
Il piano includerebbe anche un sistema di "crediti" per le aziende che avviano la costruzione di nuove fabbriche sul territorio statunitense: durante la fase di realizzazione, i produttori riceverebbero una quota equivalente di produzione promessa che permetterebbe di continuare le importazioni senza penalità. A beneficiarne sarebbero principalmente i player già impegnati in progetti di espansione negli Stati Uniti, come Intel, GlobalFoundries, Micron, Samsung, Texas Instruments e TSMC.
Il tema della vulnerabilità della supply chain globale è stato rilanciato anche dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, che in un'intervista a Fox Business ha definito Taiwan "il più grande punto singolo di fallimento al mondo". Oltre il 90% dei chip ad alte prestazioni viene infatti prodotto sull'isola, condizione che espone l'economia globale a rischi enormi in caso di crisi geopolitiche o interruzioni operative.
Bessent ha sottolineato la necessità di redistribuire dal 30% al 50% della produzione verso Stati Uniti e Paesi alleati, come Giappone o alcune nazioni mediorientali, così da ridurre l'eccessiva concentrazione in un unico polo.
A parte questo, imporre dazi del 100% senza avere un vero piano strategico industriale è una vaccata colossale, a questo punto dovrebbe essere evidente anche ai sassi, eppure continua con la stessa tattica fallimentare. Pensa forse di rilanciare Intel in quel modo?
Insomma il popolo MAGA sta cominciando a capire chi è veramente Trump e la sua politica economica USA centrica.
Vediamo se così capiranno che l'economia degli USA non è autosufficiente e non potrà esserlo per diverso tempo.
