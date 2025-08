iPhone 16 trascina Apple al miglior trimestre dal 2021: cosa c'è dietro il boom del fatturato

I risultati del terzo trimestre 2025 mostrano ricavi in crescita del 10% anno su anno, trainati dalle vendite iPhone che segnano un aumento a doppia cifra. Tim Cook annuncia investimenti significativi nell'IA e apertura verso nuove acquisizioni.

Apple è ancora una volta inarrestabile. L'azienda di Cupertino ha chiuso il trimestre terminato il 28 giugno con risultati che hanno ampiamente superato le previsioni degli analisti, segnando la crescita trimestrale dei ricavi più importante dall'ultimo trimestre del 2021. L'azienda di Tim Cook ha registrato ricavi complessivi pari a 94,04 miliardi di dollari, superando le stime di 89,53 miliardi, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'utile per azione si è attestato a 1,57 dollari contro gli 1,43 previsti, mentre l'utile netto ha raggiunto i 24,43 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 21,45 miliardi dello stesso trimestre 2024. Il margine lordo ha toccato il 46,5%, superando le previsioni, e tutto nonostante l'impatto di 800 milioni di dollari derivante dai dazi, inferiori tuttavia ai 900 milioni stimati in precedenza.

iPhone 16 è il motore della crescita di Apple

La divisione iPhone ha rappresentato il principale catalizzatore dei risultati positivi, generando ricavi per 44,58 miliardi di dollari contro i 40,22 miliardi attesi, con una crescita annuale del 13%. Tim Cook ha attribuito le performance eccezionali alla maggiore popolarità di iPhone 16 rispetto alla serie iPhone 15 nel periodo comparabile dell'anno precedente, con vendite cresciute "a due cifre" secondo le dichiarazioni del CEO.

Particolarmente significativo è risultato il comportamento degli utenti esistenti, che hanno mostrato una propensione elevata all'upgrade verso i nuovi modelli. Cook ha inoltre evidenziato come circa un punto percentuale della crescita complessiva dei ricavi possa essere ricondotto agli acquisti anticipati dei consumatori in previsione di potenziali aumenti dei prezzi.

Anche il segmento Mac ha registrato numeri positivi, anzi è stata proprio la componente legata a desktop e notebook ad aver registrato la crescita più rapida tra tutte le divisioni aziendali, con un incremento del 15% che ha portato i ricavi a 8,05 miliardi di dollari, superando le stime di 7,26 miliardi. Il rilascio dei MacBook Air aggiornati poco prima dell'inizio del trimestre ha contribuito significativamente a questi risultati.

La divisione Servizi ha mantenuto il trend positivo con ricavi pari a 27,42 miliardi di dollari, in crescita anno su anno e superiori alle previsioni di 26,80 miliardi. Cook ha sottolineato la crescita degli abbonamenti iCloud e ha confermato che anche i ricavi dell'App Store hanno registrato una crescita "a due cifre" durante il periodo in esame. Ci sono anche dati negativi, comunque, e nello specifico due segmenti hanno mostrato performance più deboli: iPad ha registrato un calo dell'8% con ricavi di 6,58 miliardi di dollari, inferiori alle attese di 7,24 miliardi, nonostante il lancio di un iPad entry-level a marzo; e la categoria "Altri prodotti", che comprende Apple Watch, AirPods e accessori vari, ha subito una contrazione dell'8,64% attestandosi a 7,4 miliardi di dollari.

Il mercato cinese ha rappresentato finalmente una nota positiva dopo due trimestri difficili, con vendite cresciute del 4% anno su anno per un totale di 15,37 miliardi di dollari. Cook ha attribuito parte del successo a specifiche sovvenzioni governative cinesi applicate ad alcuni prodotti Apple, definendole un fattore di aiuto concreto per le performance regionali.

Per il quarto trimestre, Apple prevede una crescita dei ricavi totali nella fascia medio-alta a una cifra, con i servizi destinati a mantenere un ritmo simile al 13% attuale. Il margine lordo dovrebbe attestarsi tra il 46% e il 47%, includendo circa 1,1 miliardi di dollari di costi legati ai dazi, ammesso che non intervengano modifiche alle politiche commerciali attuali. Tim Cook ha annunciato, ancor più importante, un incremento "significativo" degli investimenti in intelligenza artificiale, definendola "una delle tecnologie più profonde della nostra vita".

L'azienda ha completato circa sette acquisizioni nel corso del 2025, sebbene nessuna di dimensioni rilevanti dal punto di vista economico, ma Cook ha dichiarato l'apertura verso "fusioni e acquisizioni che accelerino la tabella di marcia" dell'azienda, con una disponibilità di cassa di circa 133 miliardi di dollari alla fine del trimestre. Riguardo al potenziale impatto di eventuali dispositivi basati su IA sviluppati da aziende come OpenAI sulle vendite di iPhone, Cook ha espresso fiducia nel ruolo complementare piuttosto che sostitutivo di queste tecnologie, affermando che "è difficile vedere un mondo in cui iPhone non ci vive".