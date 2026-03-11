Apple sorprende: nuovi MacBook Neo già su Amazon da 699. Super economici per dei Mac

Appena annunciati e già disponibili su Amazon i nuovi Apple MacBook Neo 13" con chip A18 Pro: si parte da 699 per il 256GB e 799 per il 512GB. Progettati per Apple Intelligence, con display Liquid Retina, autonomia fino a 16 ore e design coloratissimo in alluminio, sono tra i MacBook più economici di sempre

Apple ingrandisce la propria gamma con una novità inattesa: i nuovi MacBook Neo 13" con chip A18 Pro sono già disponibili su Amazon a prezzi che fanno rumore. Si parte da 699 per la versione con 256GB di SSD e si sale a 799 per il modello da 512GB, cifre decisamente contenute per entrare nel mondo Mac.

Si basano sul chip A18 Pro, progettato per offrire ottime prestazioni nelle attività quotidiane e per sfruttare al meglio Apple Intelligence. Editing fotografico leggero, fogli di calcolo, appunti riassunti con l'AI e persino gaming su Apple Arcade: tutto gira in modo fluido grazie all'ottimizzazione tra hardware e macOS.

Il display Liquid Retina da 13 pollici (risoluzione 2408×1506 pixel, fino a 500 nit di luminosità e supporto a un miliardo di colori) garantisce immagini brillanti e testo sempre nitido. Sono, pertanto, notebook ideali per studio, lavoro e intrattenimento.

Non manca l'attenzione alla portabilità: il design in alluminio robusto è disponibile in argento, rosa pastello, giallo agrume e indaco, con tastiera coordinata per un look unico. L'autonomia dichiarata arriva fino a 16 ore, sufficiente per coprire unintera giornata tra lezioni, ufficio e streaming serale.

Per videochiamate e contenuti, troviamo una videocamera FaceTime HD a 1080p, microfoni in array per una voce più chiara e altoparlanti con audio spaziale. Completano la dotazione il Touch ID per accesso sicuro e pagamenti rapidi, oltre a un sistema progettato per gestire in modo efficiente le funzioni AI direttamente on device, con particolare attenzione alla privacy.

Con prezzi di partenza da 699, i MacBook Neo sono in definitiva una delle porte d'ingresso più convenienti di sempre nell'ecosistema Apple, senza rinunciare a design, autonomia e integrazione con le funzionalità di nuova generazione.