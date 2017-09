Leagoo Kiicaa Mix a meno di 100 euro su AliExpress: in sconto, ma solo per un giorno

Leagoo Kiicaa Mix è uno smartphone economico con display privo di cornici su tre dei quattro lati anteriori. Il rapporto schermo-cornici dichiarato è di circa il 90%, con l'aggiunta del vetro con angoli stondati 2.5D che impreziosisce l'estetica frontale del dispositivo. Il tutto viene abbinato ad uno spessore di 7,9 millimetri e una scocca con angoli arrotondati che permette un'ergonomia di alto livello. Lo smartphone viene offerto fino al 27 settembre ad un prezzo di 109,99 dollari su AliExpress, 30 dollari in meno rispetto al listino ufficiale. Puoi comprarlo qui.

Il display di Leagoo Kiicaa Mix è da 5,5 pollici, ma le dimensioni generali del terminale sono più simili a quelle di un dispositivo da 5 pollici che non ad un modello analogo con display delle stesse dimensioni. Questo grazie alle cornici ridotte, con l'obiettivo che è quello di garantire un comodo utilizzo anche solo con una mano. Lo smartphone supporta nativamente la risoluzione Full HD con un aspect ratio di 16:9, con copertura in Gorilla Glass 4 che consente una migliore resistenza ad urti e ai graffi. La società dichiara una luminosità massima di 400 PPI.

Purtroppo manca la porta da 3,5 millimetri per l'audio, quindi per collegare cuffie e microfono è necessario passare attraverso la porta USB Type-C integrata, che consente una qualità audio maggiore grazie alla gestione lossless che avviene in digitale. Sul retro Kiicaa Mix utilizza un doppio modulo da 13 + 2 MP con flash LED integrato, mentre la fotocamera frontale adotta un sensore singolo da 13 MP che viene posizionato nella parte inferiore dello smartphone. Non mancano flash frontale tramite display e una funzionalità di abbellimento dei volti.

Infine, Leagoo Kiicaa Mix fa uso di un sensore d'impronte disposto lungo la parte frontale per un più comodo accesso. Il modulo integrato è affidabile e rapido grazie alla tecnologia Smart Touch con un processore ISP integrato per la gestione delle impronte e la loro registrazione sul dispositivo. Il sensore viene proposto con strato superficiale in ceramica, e può apprendere le informazioni ricevute nel tempo in modo da migliorare progressivamente nel corso del tempo l'efficacia del riconoscimento. La batteria è da 3.000 mAh con ricarica rapida.

Lo smartphone viene proposto con processore MediaTek octa-core, 3 GB di RAM e storage da 32 GB in cui al primo avvio c'è installato Android 7.0 Nougat. Per maggiori informazioni o per comprarlo a 109,99 dollari entro il 27 settembre clicca qui.