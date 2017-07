Blackview promuove il suo ''rugged'' BV8000 Pro con una serie di offerte estive

Blackview la famosa azienda cinese produttrice di smartphone "rugged" ossia telefoni capaci di resistere alle intemperie ma anche alle immersioni come alla polvere o alle cadute, ha deciso di realizzare alcuni giorni di festa promuovendo il proprio top di gamma BV 8000 Pro che potrà addirittura essere vinto dagli utenti che vi parteciperanno. Tre le fasi del concorso che si svolgerà direttamente del portale ufficiale di Blackview e che verrà scadenza temporalmente.

Ricordiamo come il nuovo Blackview BV 8000 Pro presentato solamente un mese fa ha già ricevuto gli onori dagli utenti riuscendo a vendere oltre 100.000 unità. In questo caso ad assicurare il suo successo un mix di caratteristiche che che lo fanno essere un prodotto quanto mai interessante a livello hardware che oltre alle varie certificazioni IP68 o al corpo realizzato in alluminio resistente possiede anche un display da 5 pollici Sharp Full HD, un processore Octa-Core MediaTek Helio P25 con 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB. Oltre a questo presente una fotocamera al posteriore da 16MP prodotta da Samsung ed una anteriore da 8MP. A tutto questo si aggiunge una batteria da 4.180 mAh con il supporto alla ricarica rapida e la presenza di Android 7.0 Nougat.

Per quanto riguarda le promozioni si parte con lo Slot Game che dal 15 luglio al 17 luglio permetterà di vincere un Blackview BV 8000 Pro al giorno ma anche altri premi come chiavette USB o borse o anche coupon sconto per acquistare smartphone dell'azienda.

Come funziona il concorso? Semplice. Basterà recarsi sul sito ufficiale di Blackview e ci si troverà di fronte ad una slot machine con tre animali al suo interno. In questo caso tirando la leva della macchina bisognerà vedere la combinazione di animali usciti per ricevere l'eventuale premio.

Primo premio: il Blackview BV 8000 Pro sarà vinto gratuitamente se usciranno un leone, uno squalo e un'aquila.

Secondo premio: un regalo casuale se usciranno 3 leoni o 3 squali o 3 aquile.

Per quanto riguarda i premi casuali l'azienda proporrà 20 chiavette USB, 20 borse personalizzate dall'azienda, 10 coupon da 20$ e 10 coupon da 10$ per l'acquisto di un prodotto sul portale del produttore.

La seconda fase del concorso ossia la Crazy Sale altro non è che una vendita a prezzo promozionale del BV 8000 Pro di Blackview. In questo caso nei giorni dal 18 luglio al 21 luglio sarà possibile procedere, sempre sul portale ufficiale del produttore, all'acquisto dello smartphone rugged ad un prezzo di soli 234.99$.

Infine nei giorni dal 15 luglio al 21 luglio compilando i due form messi a disposizione sul portale del produttore nella sezione Message Relay sarà possibile partecipare all'estrazione di un Blackview BV8000 Pro. In questo caso gli utenti che vogliono partecipare gratuitamente non dovranno fare altro che compilare il primo form dove l'azienda chiede il paese di provenienza e quale colore viene preferito del nuovo Blackview BV8000 Pro. Mentre nel secondo form si dovrà condividere il tutto sul proprio social network preferito. In questo caso come detto il vincitore riceverà dopo il 31 di luglio il nuovo BV8000 Pro direttamente da Blackview.