GPD Pocket, notebook con display da 7 pollici in prevendita a 434,44 Euro

GPD Pocket è un prodotto piuttosto atipico, forse troppo, ma senza dubbio interessante soprattutto per il lavoro di miniaturizzazione che c'è al suo interno. È un computer portatile con un display da soli 7 pollici, proposto sia con Windows 10 che con Ubuntu ad un prezzo tutto sommato accettabile. Il prodotto si trova al momento in cui scriviamo in pre-vendita su Geekbuying al costo di 434,44 Euro con il SO di Microsoft, e le prime spedizioni partiranno all'incirca il 10 luglio.

GPD Pocket è un UMPC, ovvero un Ultra Mobile PC. È un computer portatile che può essere comodamente inserito nella tasca della giacca e con cui è possibile consultare i file supportati da Windows 10 in totale mobilità. Sotto la piccola scocca vanta caratteristiche tecniche non invalidanti ai fini delle performance: la CPU è ad esempio un Intel Atom x7-Z8750 quad-core con frequenza di base da 1.6 GHz (2.56 GHz in Turbo Boost) e consumo energetico (SDP) di 2W. Sul fronte delle memorie invece troviamo ben 8 GB di RAM e uno storage su flash da 128 GB.

La caratteristica peculiare di GPD Pocket è comunque il suo display LCD IPS da 7 pollici a risoluzione 1920x1200 pixel, quindi con aspect-ratio da 16:10. Il pannello viene protetto da una lastra di Gorilla Glass che conferisce al dispositivo anche il supporto per gli input touch. Sono ridotte le cornici che abbracciano il display, il tutto per favorire naturalmente la riduzione delle dimensioni e la trasportabilità generale. Per lo stesso motivo manca il touchpad, che viene sostituito da un mini joystick con cui gestire i movimenti del cursore.

Il sistema utilizzato per il raffreddamento è attivo, e viene gestito da un sistema di dissipazione con parti ed heatpipe in rame coadiuvato da una ventola per il ricircolo dell'aria interna. Il computer portatile viene alimentato da una batteria da 7.000 mAh, mentre sul fronte connettività abbiamo ampia scelta nonostante le ridotte dimensioni del prodotto: lungo la scocca ci sono due porte USB (una Type-C e l'altra 3.0 Type-A), una porta mini HDMI, un jack per le cuffie e uno slot per schede di memoria micro SD utilizzabile per espandere lo storage integrato.

