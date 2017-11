Annunciata una nuova trilogia di Star Wars

Ci sarà ancora una trilogia di Star Wars e sarà interamente affidata a Rian Johnson, il regista di Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi, che prenderà il timone sia come direzione che alla scrittura. Johnson sarà accompagnato dal suo produttore storico Ram Bergman, con cui ha lavorato in passato ai riusciti Brick e Looper.

Una notizia a sorpresa per tutti i fan di Star Wars, che non si aspettavano una nuova trilogia così ravvicinata rispetto a quella non ancora completata e che prevede l'Episodio VIII il prossimo 13 dicembre. I dettagli sono scarsi, ma la nuova trilogia non avrà più la connotazione 'fiction' con la famiglia Skywalker e si concentrerà su "personaggi provenienti da un angolo della galassia che il lore di Star Wars non ha ancora esplorato nel dettaglio", si legge sul sito della Disney.

"Abbiamo amato lavorare con Rian a Gli Ultimi Jedi", ha detto Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm. "Ha una grande energia creativa, e vederlo modellare Gli Ultimi Jedi dall'inizio alla fine è stata una delle più grandi gioie della mia carriera. Rian farà cose incredibili sfruttando gli spazi vuoti in questa nuova trilogia".

Del resto era apparso curioso l'annuncio fatto a proposito della regia dell'Episodio IX, perché, dopo l'allontanamento di Colin Trevorrow, non veniva scelto lo stesso Johnson, ma il regista di Episodio VII, J.J. Abrams. Questo era stato letto da alcuni come un segnale negativo in vista dell'uscita de Gli Ultimi Jedi: se Disney non confermava il suo ultimo regista allora era perché non soddisfatta del suo lavoro.

Allo stesso tempo il tutto sembra molto prevedibile: Disney ha investito molto su Star Wars e adesso è intenzionata a usare il "metodo Marvel" anche sulla serie inventata da George Lucas, prolungandola e svincolandola definitivamente dall'epopea Skywalker. Pertanto, la trilogia adesso annunciata non sarà correlata neanche alla Star Wars Anthology, che vede i film Rogue One, Solo e il prossimo film su Obi-Wan Kenobi, perché questa si interseca comunque alla storia degli Skywalker.

Non ci sono date circa l'arrivo della nuova trilogia di Johnson. E' ufficiale invece la serie TV Live-Action su Star Wars che partirà dal 2019. Per la prima volta Star Wars ha una serie tv Live-Action dopo quelle animate Clone Wars e Rebels.