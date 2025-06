Venezia in rivolta contro il matrimonio di Jeff Bezos: proteste e polemiche per le nozze milionarie

Il fondatore di Amazon si sposerà con Lauren Sanchez nell'ultima settimana di giugno nella città lagunare, ma i residenti protestano contro quello che definiscono l'ennesimo sfruttamento turistico. Prenotati hotel di lusso e taxi acquei, mentre crescono le manifestazioni del movimento "No Space for Bezos".

La città di Venezia si sta preparando ad accogliere uno degli eventi matrimoniali più costosi dell'anno, ma non senza controversie. Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon, convolerà a nozze con la giornalista Lauren Sanchez negli ultimi giorni di giugno, trasformando la Serenissima nel palcoscenico di una celebrazione che promette di costare tra i 10 e i 30 milioni di dollari. L'evento, che vedrà la partecipazione di circa 250 invitati provenienti da tutto il mondo, ha già scatenato una serie di proteste da parte dei residenti veneziani, stanchi di vedere la propria città trasformata in un parco giochi per i super ricchi.

Le manifestazioni hanno preso forma concreta giovedì 12 giugno, quando un gruppo di attivisti del movimento "No Space for Bezos" ha esposto uno striscione dal campanile della Basilica di San Giorgio Maggiore, proprio sull'isola dove dovrebbe celebrarsi la cerimonia. Il drappo mostrava il nome "Bezos" cancellato da una grande X rossa, accompagnato dall'accensione di fumogeni colorati. L'azione dimostrativa ha avuto un forte impatto visivo, essendo perfettamente visibile da Piazza San Marco e dal Bacino di San Marco.

Venezia in rivolta per il matrimonio Bezos-Sanchez

Secondo fonti qualificate, la coppia ha prenotato in esclusiva 3-4 alberghi di lusso della città, tra cui Aman Venice, Gritti Palace, St. Regis Venice, Hotel Danieli e Belmond Hotel Cipriani. Per garantire la mobilità degli ospiti, sono stati riservati circa 30 taxi acquei su un totale di 280 imbarcazioni disponibili, una percentuale che secondo le autorità non dovrebbe compromettere il servizio pubblico di trasporto lagunare. La cerimonia si svolgerà presso il teatro all'aperto della Fondazione Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore, mentre i festeggiamenti proseguiranno a bordo del Koru, lo yacht da 500 milioni di dollari di proprietà di Bezos, secondo al mondo per dimensioni con i suoi 417 piedi di lunghezza.

La lista degli invitati presenta esponenti di un certo calibro ell'élite mondiale: Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Katy Perry, Kim Kardashian, Eva Longoria, Anna Wintour e molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e degli affari. Lauren Sanchez avrebbe già selezionato 27 cambi d'abito per l'occasione, mentre l'organizzazione è stata affidata all'agenzia londinese Lanza e Baucina.

Uno sfarzo che ha generato diverse proteste, oltre allo striscione nel campanile. Per le strade di Venezia sono apparsi manifesti con il volto di Bezos che presenta una benda rossa sugli occhi e sulla bocca, insieme al sorriso del logo Amazon rovesciato. Il movimento "No Space for Bezos" ha organizzato un'assemblea pubblica per venerdì 13 giugno alle ore 18 presso la Pescheria di Rialto, con l'obiettivo di coordinare ulteriori iniziative di protesta. Alice Bazzoli, portavoce del movimento, ha chiarito che le manifestazioni non rappresentano un attacco personale contro Bezos, ma una protesta contro l'impatto che eventi di tale portata hanno su una città già alle prese con i problemi dell'overtourism.

Le preoccupazioni dei residenti riguardano principalmente l'ulteriore pressione che l'evento eserciterà su una città già sovraccarica di turisti, specialmente durante il periodo estivo. I manifestanti denunciano la trasformazione di Venezia in una "scenografia per i ricchi" e accusano l'amministrazione comunale di complicità nella "svendita" della città. Gli attivisti temono che la concentrazione di personalità facoltose comporti un aumento del traffico di jet privati e megayacht, con conseguenti impatti ambientali su una città già vulnerabile ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del livello del mare.

L'amministrazione comunale ha risposto alle critiche con toni decisamente diversi. Il sindaco Luigi Brugnaro ha definito le proteste come quelle "di una minoranza di cui vergognarsi", esprimendo preoccupazione che le manifestazioni possano scoraggiare Bezos dal mantenere i suoi piani veneziani. L'assessore al Turismo Simone Venturini ha bollato le proteste come "l'ennesimo sfruttamento narcisistico di Venezia da parte dei soliti noti dei centri sociali", sottolineando che si tratta di un evento privato che non causerà particolari disagi alla città.

Dal punto di vista logistico, le autorità assicurano che non sono previste limitazioni particolari al traffico acqueo o pedonale durante i giorni della celebrazione. Il Comune sottolinea che Venezia è abituata a gestire eventi di grande richiamo internazionale, dalla Mostra del Cinema ai G20, e che il matrimonio Bezos-Sanchez rappresenta un'importante opportunità economica per il territorio, con ricadute positive sull'occupazione locale.