TIM e Poste lavorano a una joint venture su cloud e AI: l'obiettivo è la sovranità tecnologica?

TIM e Poste Italiane preparano una joint venture per creare un polo nazionale nei servizi digitali, con focus su cloud e intelligenza artificiale. TIM avrà il 51%, Poste il 49%. L'accordo punta a sinergie per 1 miliardo.

TIM e Poste Italiane stanno lavorando a un'alleanza strategica con l'obiettivo di creare un polo nazionale per i servizi digitali. L'indiscrezione, che arriva a distanza di qualche mese dall'ingresso di Poste in TIM, è stata anticipata dal Corriere delle Comunicazioni e rappresenta una notizia molto importante per il futuro del settore. Entro il 2026 potrebbe nascere, infatti, una joint venture con un focus sui servizi cloud e sulle applicazioni di intelligenza artificiale.

I primi dettagli

Stando alle informazioni disponibili, la joint venture dovrebbe vedere la partecipazione del 51% di TIM e del 49% di Poste e dovrebbe occuparsi di servizi cloud e soluzioni AI, con un focus su imprese e pubblica amministrazione.

Si tratta di una questione particolarmente attuale anche per via di temi come la sovranità digitale del Paese e la possibilità di creazione di una realtà in grado di competere con le aziende tech americane.

Quest'accordo, le cui caratteristiche andranno valutate nel corso del prossimo futuro, è parte integrante del piano industriale TIM 2026-2028 che sarà aggiornato entro febbraio 2026. La partnership dovrebbe portare a sinergie industriali per circa 1 miliardo di euro.

Oltre alla joint venture per il cloud, TIM e Poste collaboreranno anche per il settore di telefonia mobile, con il passaggio di PosteMobile dalla rete Vodafone alla rete TIM in programma il prossimo anno.

È chiaro, quindi, che l'ingresso di Poste in TIM è solo il primo passo di un programma di crescita molto ambizioso, che toccherà diversi settori e che potrebbe rivoluzionare il settore tech e il mondo delle telecomunicazioni in Italia. Per il momento, non resta che attendere l'ufficialità su quelle che saranno le prossime mosse delle due aziende.