Reddit cambia le regole di gestione delle community, moderatori in rivolta

Reddit ha annunciato un'importante riorganizzazione del sistema di moderazione, che entrerà in vigore nei prossimi mesi e che avrà un impatto immediato su una parte della propria base di volontari. A partire dal 1° dicembre, i moderatori che gestiscono più di cinque subreddit con una media di almeno 100.000 visitatori unici ogni 28 giorni non potranno accettare nuovi inviti per moderare altre community con lo stesso livello di traffico. Entro il 31 marzo, Reddit prevede che tutti i mod si adeguino ai nuovi limiti; in caso contrario, la piattaforma li rimuoverà progressivamente dai subreddit dove risultano meno attivi.

La modifica riguarderà, secondo le stime della società, lo 0,1% dei moderatori attivi. Lobiettivo a cui punta Reddit con questa modifica è il raggiungimento di una maggior pluralità di esperienze e prospettive, distribuendo meglio le responsabilità e i carichi di gestione delle community. Un sistema in cui una sola persona può moderare un numero illimitato di community, incluse le più grandi, non è sostenibile, ha sottolineato l'amministratore Go_JasonWaterfalls su r/modnews.

Oltre ai limiti per i moderatori, Reddit ha annunciato che i subreddit non mostreranno più il numero di iscritti, ma un nuovo dato basato sugli utenti unici attivi nellultima settimana, calcolato su una media a 28 giorni. La modalità old.reddit.com non avrà queste nuove statistiche e, al contempo, perderà anche le vecchie metriche di iscrizione.

I moderatori che supereranno i limiti potranno chiedere unesenzione, fare volontariamente un passo indietro per ottenere lo status di "alumni" (che non comporta poteri di moderazione), oppure restare come "advisor", un ruolo consultivo che consente solo di fornire supporto senza accesso agli strumenti di gestione.

Nonostante Reddit insista sul fatto che la misura coinvolgerà solo una minoranza di utenti, c'è una nutrita schiera di moderatori che esprime forti perplessità. Il timore principale è che queste nuove misure conducano alla perdita di figure con esperienza, e con la possibile conseguenza dell'isolamento di molte community. C'è anche chi legge i cambiamenti come una sorta di "punizione" alle proteste avvenute nel 2023, quando diversi subreddit decisero di "oscurarsi" volontariamente come forma di contestazione verso le nuove tariffe per le API. La protesta allora portò alla rimozione forzata di vari moderatori.

Alcuni utenti, soprattutto tra le community critiche verso i cosiddetti power mods, hanno accolto positivamente i limiti, sostenendo che la concentrazione di potere su singoli individui vada ridimensionata. Reddit, da parte sua, nega però che questa sia una misura contro specifici moderatori e parla di un cambiamento strutturale a beneficio presente e futuro.

Un ulteriore nodo riguarda la gestione dei contenuti segnalati: presto i commenti rimossi dai moderatori non compariranno più nei profili utente, riducendo le informazioni disponibili per valutare recidive. Lazienda assicura che continuerà ad analizzare le segnalazioni, ma diversi mod temono che la nuova politica aumenti il rischio di abusi, disinformazione, discorsi dodio e contenuti violenti non sanzionati. Alcuni lamentano che Reddit cerchi di sfuggire alle proprie responsabilità, riducendo il ruolo attivo nella moderazione.

Reddit, oggi azienda quotata e basata anche sugli introiti pubblicitari e sulla concessione dei contenuti ad aziende di intelligenza artificiale, continua a difendere la riforma come strategica per la stabilità futura del sito. Ma resta forte il timore che la perdita di moderatori esperti indebolisca ulteriormente la qualità delle discussioni.